सोलापूर

Laxman Hakke: महापालिका निवडणुकीमधून ओबीसी समाज हद्दपार: ओबीसी नेते लक्ष्मण हक्के यांचा भाजपवर गंभीर आरोप, नेमकं काय म्हणाले?

political controversy over OBC Representation: ओबीसी समाजाच्या हक्कांची भ्रूणहत्या: लक्ष्मण हक्के यांचा भाजपवर गंभीर आरोप
laxman hake

laxman hake

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंढरपूर: पुरोगामित्वाचा बुरखा पांघरलेल्या सर्वच राजकीय पक्षांनी महापालिका निवडणुकीमध्ये ओबीसी समाजाला नगण्य स्थान दिले आहे. भाजपसह सर्वच राजकीय पक्षांनी मिळून ओबीसी समाजाला निवडणुकीतून हद्दपार केले आहे, असा गंभीर आरोप ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी आज केला.

Loading content, please wait...
Bjp
Municipal Corporation
OBC
district
obc reservation
Municipal election
Political Controversy
Solapur
Laxman Hake criticism

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com