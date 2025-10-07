सोलापूर

Sangola Municipal:'सांगोला नगरपरिषदसाठी ओबीसी आरक्षणामुळे वातावरण ढवळले'; कोण कोणाशी युती करणार?, शहरात राजकीय चर्चांना उधाण

Sangola Mayor Race Heats Up Due to OBC Reservation: मागील नगरपरिषद निवडणुकीत नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव होते. त्यावेळी माजी आमदार शहाजीबापू पाटील यांच्या गटातील राणीताई माने या ओबीसी प्रवर्गातील महिला लोकनियुक्त नगराध्यक्षा झाल्या होत्या.
Political parties in Sangola mobilize and discuss alliances as OBC reservation adds intensity to the mayoral race.

Political parties in Sangola mobilize and discuss alliances as OBC reservation adds intensity to the mayoral race.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-दत्तात्रय खंडागळे

सांगोला : सांगोला नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गासाठी जाहीर झाले असून, या निर्णयामुळे आगामी निवडणुकीत मोठी चुरस निर्माण होणार आहे. आरक्षण निश्चित झाल्यानंतरही कोण- कोणाशी युती करणार, याबाबत शहरात राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.

Loading content, please wait...
political
election
sangola
district
obc reservation
OBC reservation case
Solapur
political alliances in Maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com