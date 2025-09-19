सोलापूर

Barshi Crime : ओरिसा राज्यातून १ कोटी ६० लाख रुपयांच्या गांजाचे धागेदोरे; आठ जण कोठडीत, अद्याप तपासाची चक्रे सुरुच

सोलापूर जिल्हाच नव्हे तर संपूर्ण राज्यात पोलिसांत चर्चेचा विषय झालेले बार्शी तालुका गांजा प्रकरण.
प्रशांत काळे
बार्शी - सोलापूर जिल्हाच नव्हे तर संपूर्ण राज्यात पोलिसांत चर्चेचा विषय झालेले बार्शी तालुका गांजा प्रकरण. भोयरे रस्त्यावर दोन ट्रक व एक कार थांबवून १ कोटी ६० लाख रुपयांचा ६९२ किलो गांजा जप्त करण्यात आला होता.

