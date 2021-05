सोमवारी एकाच दिवशी 2010 जण कोरोनामुक्त ! 56 रुग्णांचा मृत्यू: 1332 नवीन बाधित

सोलापूर : सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील 2010 जण आज कोरोनामुक्त (Covid-19) झाल्याने त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. त्यामध्ये ग्रामीण भागातील 1747 तर महापालिका हद्दीतील 263 जणांचा समावेश आहे. कोरोनामुळे 56 जणांचा मृत्यू झाल्याचेही आजच्या अहवालातून (Corona Report) समोर आले आहे. त्यातील 47 जण हे ग्रामीण भागातील तर 9 जण हे महापालिका हद्दीतील आहेत. (On Monday, the same day, 2010 people were released from Corona disease)

आज 1332 नव्या कोरोनाबाधित रुग्णांची भर जिल्ह्याच्या आकडेवारीत पडली आहे. त्यातील 1160 रुग्ण हे ग्रामीण भागातील तर 172 रुग्ण हे महापालिका हद्दीतील आहेत. रुग्णालयातील ×क्‍टिव्ह कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या आता कमी होऊ लागली आहे. सध्या रुग्णालयात 18 हजार 62 रुग्ण उपचार घेत आहेत. त्यामध्ये 16 हजार 590 रुग्ण हे ग्रामीण भागातील तर 1472 रुग्ण हे महापालिका हद्दीतील आहेत.

उत्तर सोलापूर तालुक्‍यात आठ जणांचा मृत्यू आज ग्रामीण भागातील 47 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामध्ये एकट्या उत्तर सोलापूर तालुक्‍यातील आठ, पंढरपूर तालुक्‍यातील 7, मोहोळ व अक्कलकोट तालुक्‍यातील प्रत्येकी सहा, बार्शी, माढा, माळशिरस या तालुक्‍यातील प्रत्येकी पाच, मंगळवेढा तालुक्‍यात चार, सांगोला तालुक्‍यातील 1 अशा एकूण 47 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

पंढरपूरमध्ये सर्वाधिक बाधित

आज ग्रामीण भागात 1160 नव्या कोरोना बाधित रुग्णांची भर पडली आहे. त्यामध्ये पंढरपूर तालुक्‍यात सर्वाधिक 328 रुग्ण आढळले आहेत. अक्कलकोट तालुक्‍यात 50, बार्शी तालुक्‍यात 116, करमाळा तालुक्‍यात 135, माढा तालुक्‍यात 57, माळशिरस तालुक्‍यात 230, मंगळवेढा तालुक्‍यात 53, मोहोळ तालुक्‍यात 52, उत्तर सोलापूर तालुक्‍यात 24, सांगोला तालुक्‍यात 62 व दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यात 53 नवीन कोरोना बाधित रुग्ण आढळले आहेत.