सोलापूर

Mohol Accident : सावळेश्वरजवळील अपघातात एकाचा मृत्यू, एक जखमी; जखमीला पोलीस अधीक्षकांनी पाठविले उपचाराला

रुग्णालयात उपचारासाठी निघालेल्या वडील व मुलाच्या दुचाकीला पाठीमागून कंटेनरने दिली जोराची धडक.
Prashant Tekale

Prashant Tekale

sakal

राजकुमार शहा
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मोहोळ - सावळेश्वरहुन सोलापूरकडे रुग्णालयात उपचारासाठी निघालेल्या वडील व मुलाच्या दुचाकीला पाठीमागून कंटेनरने जोराची धडक देऊन झालेल्या अपघातात दुचाकीवरील मुलाचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना मोहोळ- सोलापूर महामार्गावर सावळेश्वर गावच्या हद्दीत मंगळवारी सकाळी 10.40 वाजण्याच्या सुमारास घडली. या अपघातात प्रशांत हरी टेकाळे (वय-27) या तरुणाचा मृत्यू झाला. तर त्याचे वडील हरि टेकाळे जखमी असून त्यांच्यावर सोलापूर येथे उपचार सुरू आहेत.

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