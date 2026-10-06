Mohol Accident : सावळेश्वरजवळील अपघातात एकाचा मृत्यू, एक जखमी; जखमीला पोलीस अधीक्षकांनी पाठविले उपचाराला

मोहोळ - सावळेश्वरहुन सोलापूरकडे रुग्णालयात उपचारासाठी निघालेल्या वडील व मुलाच्या दुचाकीला पाठीमागून कंटेनरने जोराची धडक देऊन झालेल्या अपघातात दुचाकीवरील मुलाचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना मोहोळ- सोलापूर महामार्गावर सावळेश्वर गावच्या हद्दीत मंगळवारी सकाळी 10.40 वाजण्याच्या सुमारास घडली. या अपघातात प्रशांत हरी टेकाळे (वय-27) या तरुणाचा मृत्यू झाला. तर त्याचे वडील हरि टेकाळे जखमी असून त्यांच्यावर सोलापूर येथे उपचार सुरू आहेत..याबाबत पोलीसांकडुन मिळालेल्या माहितीनुसार, सावळेश्वर येथील हरी टेकाळे व त्यांचा मुलगा प्रशांत टेकाळे असे दोघे (दुचाकी क्र. एम.एच 13 बी एम 4199) वरून सोलापूर येथे रुग्णालयात उपचारासाठी निघाले होते. त्या दरम्यान सावळेश्वर येथील पुलावर मोहोळकडून सोलापूरकडे भरधाव वेगात निघालेल्या कंटेनर (क्र. टी.एस 08 यु.बी. 4244) ने जोराची धडक दिली, त्यात हरी टेकाळे हे रस्त्याच्या बाजूला पडले तर प्रशांत टेकाळे याच्या अंगावरून कंटेनर गेल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला..दरम्यान, त्याचवेळी महामार्गावरून निघालेले सोलापूर ग्रामीण पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी तात्काळ घटनास्थळी जाऊन जखमीला पुढील उपचारासाठी सोलापूरला पाठविले. अपघाताची माहिती मिळताच तहसीलदार सचिन मुळीक, मोहोळ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक दीपक पाटील यांनी पोलीस कर्मचाऱ्यांसह घटनास्थळी तात्काळ धाव घेतली..या प्रकरणी देविदास दिगंबर टेकाळे (वय-40) रा. सावळेश्वर यांच्या फिर्यादीवरुन कंटेनर चालक महादेव बाबुराव रा. होणसगेरा, ता. हुमनाबाद (बिदर) याच्या विरोधात मोहोळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अधिक तपास अपघात विभागाचे पोलीस अंमलदार च०हाण करीत आहेत..सावळेश्वर येथील तरुणाचा अपघात झाला असून, त्यामध्ये त्याचा मृत्यू झाल्याची घटना परिसरातील नागरिकांना समजल्यानंतर नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत अपघातस्थळी जाणारी येणारी वाहतूक रोखून धरली व अपघाताबाबत या ठिकाणी उपाय योजना न केल्यामुळे या ठिकाणी वारंवार अपघात होत आहेत या ठिकाणी तात्काळ उपयोजना करा अशी मागणी केली. दरम्यान पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी त्यांना या संदर्भात तात्काळ उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिल्याने नागरिकांनी अडवलेली वाहतूक पुन्हा सुरू केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.