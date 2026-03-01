कांदा उत्पादकांची व्यथा! एकरी खर्च १ लाख, उत्पन्न ६३ हजार; नफा राहुदे, स्वत:चेच ४० हजार खर्च

Onion Price Dropped सोलापूर जिल्ह्यात कांद्याचे उत्पादन भरघोस झाले असले, तरी बाजारभाव कोसळल्याने शेतकऱ्यांचे गणित बिघडले आहे. प्रतिएकरी सुमारे १ लाख २ हजारांपर्यंत भांडवली खर्च करूनही शेतकऱ्यांच्या हातात अवघे ६३ हजार रुपयेच पडत आहेत. चार महिने रात्रंदिवस केलेले श्रम आणि भांडवलातील ३५ ते ४० हजार रुपये दोन्ही बुडाल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारने गांभीर्याने पावले न उचलल्यास कांदा उत्पादक कर्जाच्या खाईत लोटला जाण्याची भीती आहे..सोलापुरातील कृषी विज्ञान केंद्राच्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात एक एकर कांदा उत्पादनासाठी ६२ हजारांपासून लाख रुपयांहून अधिकचा भांडवली खर्च येतो. त्या खर्चामध्ये शेतकऱ्यांच्या श्रमांचे मोल धरलेले नाही. केंद्राकडील नोंदीनुसार कांद्याची सरासरी उत्पादकता ९० क्विंटल असते..Tejas Express : ऐन होळीच्या सणात रेल्वेचा 'शिमगा'! तेजस एक्सप्रेस ७ तास उशिरा सुटणार, प्रवाशांचे प्रचंड हाल.सध्या कांद्याला सरासरी सात रुपये प्रतिकिलो इतका दर मिळत आहे. मिळणारा दर आणि उत्पादन खर्च यांचे गणित मांडल्यास शेतकऱ्याला सध्या प्रतिएकरी ४० हजारांची पदरमोड करावी लागत आहे. या नुकसानीमुळे कांदा उत्पादक शेतकरी कर्जाच्या खाईत सापडत चालला असून, हातात उत्पन्न येत नसल्यामुळे प्रपंच कसा भागवावा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे..सोलापूर जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकता प्रतिएकरी ९० क्विंटल इतकी आहे. तर उत्पादन खर्च हा ६२ हजारांपासून ७५ हजारांपर्यंत आहे. हा सर्व खर्च शास्त्रोक्त पद्धतीने वारंवार घेत असलेल्या कांदा उत्पादन प्रयोगातून नोंदवलेला आहे. - डॉ. लालासाहेब तांबडे, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ, कृषी विज्ञान केंद्र, सोलापूर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.