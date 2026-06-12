Solapur politics: महायुतीच्या बैठकीत महाविकास आघाडीचे पाच आजी-माजी आमदार; सोलापूरच्या राजकारणात खळबळ, विरोधी गटातील नेत्यांच्या हजेरीने चर्चांना उधाण

सोलापूर : विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी (ता. ११) झालेल्या महायुतीच्या बैठकीत महाविकास आघाडीच्या आजी-माजी पाच आमदारांनी हजेरी लावल्याने जिल्ह्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. महायुतीची एकजूट दाखवतानाच पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी विरोधकांना राजकीय धक्का दिल्याची चर्चा या निमित्ताने रंगली..Zojila Tunnel: ‘झोजिला बोगद्या’ची दोन्ही टोके जोडली! सहा वर्षांच्या अथक चिकाटीने कारगिल-लडाख जवळ; काम निर्णायक टप्प्यावर.येथील एका हॉटेलमध्ये आयोजित बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार उत्तमराव जानकर, अभिजित पाटील आणि नारायण पाटील उपस्थित होते. त्याचबरोबर महाविकास आघाडीतील शेतकरी कामगार पक्षाचे सांगोल्याचे आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख आणि काँग्रेसचे माजी आमदार धनाजी साठे यांनीही हजेरी लावल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले..स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीचे उमेदवार, माजी आमदार राजेंद्र राऊत रिंगणात आहेत. प्रचार निर्णायक टप्प्यात पोहोचला असताना आयोजित या बैठकीत जिल्ह्यातील महायुतीच्या सर्व प्रमुख नेत्यांनी एकत्रित शक्तिप्रदर्शन केले.बैठकीत पालकमंत्री जयकुमार गोरे, खासदार प्रा. डॉ. ज्योती वाघमारे, आमदार विजयकुमार देशमुख, सचिन कल्याणशेट्टी, समाधान आवताडे, उमेदवार राजेंद्र राऊत यांच्यासह माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे, संजयमामा शिंदे, शहाजीबापू पाटील, दिलीप माने, राम सातपुते, जयवंतराव जगताप आदी प्रमुख नेते उपस्थित होते..विनाअट पाठबळ सकारात्मकसोलापुरातील मतदारांची भावना महायुतीचे उमेदवार राजेंद्र राऊत यांच्या बाजूने आहे. घटक पक्षांकडून मिळालेले विनाअट पाठबळ ही सकारात्मक बाब असून, महायुतीच्या उमेदवाराला मोठ्या मताधिक्याने विजयी करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी केले..संघर्ष झाला तरी आपण एकपालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी स्थानिक निवडणुकांमध्ये संघर्ष झाला असला, तरी निवडणुकांनंतर महायुतीतील सर्व घटक पक्ष एकत्र असल्याचे या बैठकीतून दिसून आल्याचे सांगितले. राजकारणात संघर्ष होत राहतो आणि भविष्यातही होईल. मात्र, निवडणुका संपल्यानंतर महायुती म्हणून आपण एकत्र आहोत, हेच या बैठकीतून दिसून येते. राजेंद्र राऊत यांना मोठ्या मताधिक्याने निवडून द्यावे..Shirdi Railway Station: साईभक्तांसाठी मोठी खुशखबर! कुंभमेळ्यापूर्वी शिर्डी रेल्वे स्थानकाचा कायापालट हाेणार, ६० कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी.बैठकीतील राजकीय संदेशमहायुतीच्या उमेदवारासाठी शक्तिप्रदर्शनमहाविकास आघाडीशी संबंधित पाच आजी-माजी आमदारांची उपस्थितीप्रचाराच्या निर्णायक टप्प्यात एकीचे प्रदर्शनउमेदवार राजेंद्र राऊत यांच्या विजयासाठी सर्व पक्षांची एकजूटगोरे यांचे विरोधकांना अप्रत्यक्ष आव्हान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.