सोलापूर

Solapur politics: महायुतीच्या बैठकीत महाविकास आघाडीचे पाच आजी-माजी आमदार; सोलापूरच्या राजकारणात खळबळ, विरोधी गटातील नेत्यांच्या हजेरीने चर्चांना उधाण

Rajendra Raut election campaign gains support in Solapur: महायुतीच्या बैठकीत महाविकास आघाडीशी संबंधित पाच आजी-माजी आमदारांची अनपेक्षित हजेरी; सोलापूरच्या राजकारणात नवे समीकरण, विरोधकांना धक्का देत एकीचे शक्तिप्रदर्शन
Solapur Politics Heats Up as Opposition Faces Appear at Mahayuti Gathering

Solapur Politics Heats Up as Opposition Faces Appear at Mahayuti Gathering

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर : विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी (ता. ११) झालेल्या महायुतीच्या बैठकीत महाविकास आघाडीच्या आजी-माजी पाच आमदारांनी हजेरी लावल्याने जिल्ह्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. महायुतीची एकजूट दाखवतानाच पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी विरोधकांना राजकीय धक्का दिल्याची चर्चा या निमित्ताने रंगली.

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