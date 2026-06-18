सोलापूर

Pandharpur Temple: विठ्ठल मूर्तीवरील रासायनिक लेपनाला विरोध; निर्णय मागे न घेतल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा, मंदिर समितीच्या निर्णयाला आव्हान

Court action warning over Vitthal idol coating: विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्तीवर रासायनिक लेपनाला वारकरी, मंदिर महासंघाचा तीव्र विरोध; नैसर्गिक व्रजलेपाची मागणी, निर्णय न बदलल्यास न्यायालयीन लढ्याचा इशारा
Court Battle Looms Over Chemical Treatment of Vitthal-Rukmini Idol in Pandharpur

Court Battle Looms Over Chemical Treatment of Vitthal-Rukmini Idol in Pandharpur

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंढरपूर: स्वयंभू श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्तीवर रासायनिक लेपन प्रक्रिया करू नये. त्याऐवजी नैसर्गिक पद्धतीने प्रक्रिया करावी, अन्यथा याविरोधात न्यायालयात जाऊ, असा थेट इशारा महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी बुधवारी (ता. १७) पत्रकार परिषदेत दिला. यापूर्वीच वारकरी पाईक संघानेही रासायनिक लेपन प्रक्रियेला विरोध केला आहे.

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