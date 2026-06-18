Pandharpur Temple: विठ्ठल मूर्तीवरील रासायनिक लेपनाला विरोध; निर्णय मागे न घेतल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा, मंदिर समितीच्या निर्णयाला आव्हान

पंढरपूर: स्वयंभू श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्तीवर रासायनिक लेपन प्रक्रिया करू नये. त्याऐवजी नैसर्गिक पद्धतीने प्रक्रिया करावी, अन्यथा याविरोधात न्यायालयात जाऊ, असा थेट इशारा महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी बुधवारी (ता. १७) पत्रकार परिषदेत दिला. यापूर्वीच वारकरी पाईक संघानेही रासायनिक लेपन प्रक्रियेला विरोध केला आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.दरम्यान, येत्या २२ ते २४ जूनदरम्यान मूर्तीवर रासायनिक लेपन प्रक्रिया केली जाणार असून, दोन दिवस मंदिर दर्शनासाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे. त्यापूर्वीच विविध संघटनांनी मूर्ती लेपन प्रक्रियेला विरोध केला आहे. श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्तीची झीज झाली असून, तिचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी मूर्तीवर रासायनिक लेपन प्रक्रिया करावी, असा सल्ला छत्रपती संभाजीनगर येथील भारतीय पुरातत्त्व विभागाने मंदिर समितीला दिला आहे. त्यानुसार मंदिर समितीने मूर्ती जतन व संवर्धन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी मंदिर समितीने मूर्तीवर १९८८, २००५, २०१२ आणि २०२० अशा चार वेळा रासायनिक लेपन प्रक्रिया केली आहे. त्यानंतर पुन्हा मूर्तीची झीज झाल्याचे समोर आले आहे..अलीकडेच मूर्ती तज्ज्ञांनी पाहणी करून मूर्तीवर व्रजलेप करावा, असा सल्ला दिला असला, तरी भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या सल्ल्यानुसारच मूर्ती जतन आणि संवर्धनाचे काम करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत मंदिर समितीने घेतला आहे. त्यानुसार येत्या २२ ते २४ जूनदरम्यान मूर्ती जतन आणि संवर्धनाचे काम केले जाणार आहे. मंदिर समितीच्या या निर्णयाला महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने विरोध केला आहे. एवढेच नाही, तर मूर्तीवर रासायनिक लेपन प्रक्रिया करण्याचा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा, अन्यथा मंदिर समितीच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशाराही दिला आहे. .वारकरी पाईक संघानेही मंदिर समितीच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. त्यामुळे रासायनिक प्रक्रिया करण्यापूर्वीच नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. यावेळी वारकरी पाईक संघाचे रामकृष्ण वीर, प्रसाद पंडित, चंद्रकांत रमणशेट्टी, विनोद रसाळ, राजन बुणगे आदींसह महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. ठरलेल्या तारखेनुसार प्रक्रिया : मंदिर समिती आतापर्यंत भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या सल्ल्यानुसार मूर्तीचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी लेपन प्रक्रिया करण्यात आली आहे..नैसर्गिक व्रजलेपाला मंदिर समितीचा विरोध असण्याचे कोणतेही कारण नाही. शासनाची मान्यता आणि भारतीय पुरातत्त्व विभागाची परवानगी मिळाल्यास नैसर्गिक व्रजलेप करण्यालाही आमची संमती आहे. मूर्तीचे जतन आणि संवर्धन हाच एकमेव उद्देश आहे. त्या दृष्टीने मंदिर समितीने जतन आणि संवर्धनाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ठरलेल्या तारखेनुसार ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याचे मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी सांगितले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...रसायनांमुळे मूर्ती ठिसूळ होण्याचा धोका घनवट महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे अनिल घनवट म्हणाले, "दहा वर्षांपूर्वी कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मूर्तीवर व्रजलेप केला होता. या प्रक्रियेसाठी बेहडा, दुर्वा यांचा अर्क आणि बिब्ब्याचे तेल वापरून सेंद्रीय मिश्रणाचा वापर करण्यात आला होता. तो अजूनही टिकून आहे. मग विठ्ठल मूर्तीवर रासायनिक लेपन प्रक्रियेचा आग्रह का? कृत्रिम रसायनांमुळे पाषाणाचे नैसर्गिक श्वसन रोखले जाऊन मूर्ती आतून ठिसूळ होण्याचा गंभीर धोका आहे. त्यामुळे मंदिर समितीने हा निर्णय घेण्यापूर्वी पुन्हा एकदा विचार करावा, " अशी मागणी घनवट यांनी केली आहे. करवीर पीठाचे शंकराचार्य यांनीदेखील विठ्ठल मूर्तीवर रासायनिक प्रक्रिया करू नये, असे मंदिर समितीला लेखी पत्र दिल्याचे घनवट यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.