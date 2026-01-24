सोलापूर
Solapur police Recruitment: सीसीटीव्हीच्या नजरेत पोलिस भरतीची ‘मैदानी’; सोलापूर शहर-ग्रामीणमध्ये १७४ पदांसाठी दहा हजारांवर अर्ज दाखल!
सोलापूर : राज्यात १५ हजार ६३१ पदांची पोलिस भरती जाहीर झाली आहे. उमेदवारांकडून अर्जही मागविण्यात आले असून आता ११ फेब्रुवारीपासून त्यांची मैदानी चाचणी सुरु होणार आहे. सोलापूर शहरात एकूण ७९ आणि ग्रामीणमध्ये ९५ पदांची भरती होणार असून त्यासाठी दहा हजार उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत.