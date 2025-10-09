Mangalwedha News : मंगळवेढ्यात 35 हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र बाधित, पंचनामे अंतीम टप्यात

मंगळवेढा - तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे 35 हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र बाधीत झाले असून, बाधीत झालेल्या शेतीपिकाचे पंचनामे अंतिम टप्प्यात असून त्याचबरोबर बाधित शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याची माहिती तहसीलदार मदन जाधव यांनी दिली..2009 नंतर तालुक्यात तब्बल सोळा वर्षांनी मोठ्या पावसाने हजेरी लावल्याने तालुक्यातील सर्वच मध्यम प्रकल्प पूर्णपणे भरले. त्यामुळे पुढील वर्षी उन्हाळ्यात जाणवणारी पाणीटंचाई यंदा तीव्रता कमी राहणार आहे. तालुक्यात सर्वसाधारणपणे जून महिन्यात मृग नक्षत्रात सुरू होणारा पावसाने यंदा मे महिन्यातच हजेरी लावल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना खरिपाची मशागत देखील करता आली नाही..त्याचे नुकसान झाले.खरीपात सततच्या व अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतीपिकाचे पंचनामे महसूल, कृषी व ग्राम विकास विभागाच्या वतीने करण्यात आले. तालुक्यात आतापर्यंत एकूण 35 हजार हेक्टरच्या वर शेतीपिकाचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम बाधित क्षेत्र व बाधित शेतकरी संख्या समजण्यास मदत होईल..नुकसान झालेल्या पिकामध्ये प्रामुख्याने कांदा, मूग, डाळींब, द्राक्षे, नवीन ऊस लागवड या व अन्य पिकांचा समावेश आहे. अतिवृष्टीमुळे आतापर्यंत प्राप्त अहवालानुसार पडझड झालेली घरे 678 असून त्याचेही पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. तालुक्यात एकूण 48 जनावरे मयत असून त्यात 36 मोठ्या व 12 लहान जनावरांचा समावेश आहे..पावसाने घर पडून तालुक्यातील एकाचा मृत्यू व एक जखमी झालेले आहे. त्यांना सुद्धा अनुदान देण्यात येत आहे. शासनाने बाधित शेतकऱ्यांसाठी 3 हेक्टर मर्यादे निर्णय घेतला मात्र बाबतचा पत्रव्यवहार अद्याप अप्राप्त आहे, त्यामुळे तसे पत्र प्राप्त होताच त्याप्रमाणे पंचनाम्याच्या याद्या करण्यात येणार असून त्यानंतर बारीक शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यावरती रक्कम जमा करण्यात येणार आहे..सर्व पंचनामे सध्या अंतिम टप्प्यात असल्याने अद्यापही ज्या बाधीत शेतकऱ्याचे पंचनामे झाले नसतील तर तात्काळ आपल्या गावातील ग्राम महसूल अधिकारी अथवा कृषी सहायक यांच्याशी संपर्क साधावा असे आवाहन तहसीलदार मदन जाधव यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.