Pandharpur Ashadhi Wari : पंढरपुरात वैष्णवांचा मेळा! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पहाटे पार पडणार शासकीय महापूजा, 20 लाख भाविक दाखल

पंढरपूर (जि. सोलापूर) : ‘जाता पंढरीशी सुख लागे जीवा... अवघे गर्जे पंढरपूर, चालला नामाचा गजर...’ या संतवचनांचा प्रत्यय देणारा आषाढी एकादशीचा सोहळा यंदाही भक्तिमय वातावरणात साजरा होत (Pandharpur Wari latest news) आहे. विठुरायाच्या दर्शनासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यांतून, तसेच परराज्यांतून लाखो वारकरी आणि भाविक पंढरपुरात दाखल झाले असून संपूर्ण पंढरीनगरी नामस्मरणाने दुमदुमून गेली आहे..यंदाच्या आषाढी यात्रेसाठी सुमारे १५ ते २० लाखांहून अधिक भाविक पंढरपुरात दाखल झाल्याचा अंदाज आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कुटुंबासह शासकीय महापूजेसाठी पंढरपुरात पोहोचले असून शनिवारी (ता. २५) पहाटे अडीच वाजण्याच्या सुमारास विठ्ठल-रुक्मिणीची शासकीय महापूजा पार पडणार आहे. या सोहळ्यासाठी केंद्रातील एक मंत्री, राज्यातील अनेक मंत्री, खासदार आणि आमदारही पंढरपुरात उपस्थित आहेत..देहू, आळंदीसह राज्यातील विविध भागांतून निघालेल्या संतांच्या सर्व पालख्या पंढरपुरात दाखल झाल्या आहेत. वाखरी येथे पालख्यांचे विसाव्यानंतर रिंगण, कीर्तन, भजन, आरती आणि भारुड यांसारख्या पारंपरिक धार्मिक कार्यक्रमांनी वारकरी संप्रदायाची भक्तिभावाने नटलेली परंपरा अनुभवायला मिळाली..Pandharpur Ashadhi Ekadashi Live Updates : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विठ्ठल-रुक्मिणीची शासकीय महापूजा संपन्न.विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी भाविकांची पाच किलोमीटरहून अधिक लांबीची रांग लागली असून दर्शनासाठी तब्बल २० ते २२ तासांचा कालावधी लागत आहे. एसटी महामंडळाच्या विशेष बस, रेल्वे सेवा, खासगी वाहने आणि पालख्यांसह लाखो भाविक पंढरपुरात पोहोचल्याने संपूर्ण शहरात उत्साहाचे वातावरण आहे..भाविकांची मोठी गर्दी लक्षात घेऊन प्रशासनाने व्यापक नियोजन केले आहे. यात्रेदरम्यान कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी आणि भाविकांच्या सुरक्षेसाठी १० हजारांहून अधिक पोलिस अधिकारी व कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. विविध विभागांच्या समन्वयातून वाहतूक, आरोग्य, स्वच्छता आणि आपत्कालीन सेवांचीही विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.