Ashadhi Ekadashi : महापूजेवेळीही भाविकांसाठी श्री विठ्ठलाचे मुखदर्शन सुरू; पदस्पर्श दर्शनाची रांग मंदिरापासून 20 किमी अंतरावर, पंढरपुरात 30 लाखांहून अधिक भाविकांचा महापूर

पंढरपूर : शासकीय महापूजेच्या वेळी श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मातेचे दर्शन बंद ठेवण्यात येते. मात्र, यावर्षी प्रशासनाने शासकीय महापूजेच्या वेळी मुखदर्शन सुरू ठेवण्याचा निर्णय (Vitthal temple darshan queue today) घेतला. त्यामुळे भाविकांना मुखदर्शनाचा लाभ घेता आला. सध्या पदस्पर्श दर्शनाची रांग गोपाळपूरच्या पुढे तीन किलोमीटर अंतरावर स्वेरी इंजिनिअरिंग कॉलेजपर्यंत गेली आहे. दर्शनासाठी किमान २४ ते २५ तासांचा अवधी लागत असून, मुखदर्शनाची रांगही तीन किलोमीटरपर्यंत गेली आहे..यावर्षी आषाढी यात्रेसाठी देशभरातून सुमारे तीस लाखांहून अधिक भाविक पंढरीत दाखल झाले आहेत. विठुरायाच्या जयघोषाने आणि टाळ-मृदंगाच्या गजराने पंढरी नगरी दुमदुमून गेली आहे. सर्व रस्ते भाविकांच्या गर्दीने फुलून गेले आहेत. आषाढी एकादशीच्या पर्वकाळातील स्नानासाठी चंद्रभागेच्या तीरावर वैष्णवांची दाटी झाली असून, आज पंढरीत भक्तीचा महापूर आला आहे..Ashadhi Ekadashi Mahapuja : '20 वर्षे एकही वारी चुकवली नाही...'; मुख्यमंत्री फडणवीसांसोबत शासकीय महापूजेचा कोणाला मिळाला मान? धाराशिवमधील शेतकरी दाम्पत्य आहे तरी कोण?.संत नामदेव पायरी, पश्चिम द्वार आणि महाद्वार येथे भाविकांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी झाली आहे. प्रदक्षिणा मार्गावर नगरप्रदक्षिणेसाठी दिंड्यांचीही मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. पदस्पर्श दर्शनाची रांग मंदिरापासून सुमारे २० किलोमीटर अंतरावर गेली असून, दर्शनरांगेत जवळपास ८० हजारांहून अधिक भाविक उभे आहेत. दरम्यान, कालपासून पावसाने उघडीप दिल्याने भाविकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे..श्री विठ्ठल मंदिराला देशी-विदेशी फुलांची आकर्षक सजावटआषाढीच्या निमित्ताने श्री विठ्ठल मंदिरातील देवाचा गाभारा, सोळखांबी, चौखांबी, सभामंडप आणि संत नामदेव पायरी येथे देशी-विदेशी फुलांनी आकर्षक सजावट करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रथमच कमळासह २५ ते ३० विविध प्रकारच्या फुलांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला आहे. जवळपास पाच टन फुलांनी मंदिर सजविण्यात आले असून, ही सजावट पुणे येथील भाविक भारत भुजबळ यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.