सोलापूर

Ashadhi Ekadashi : महापूजेवेळीही भाविकांसाठी श्री विठ्ठलाचे मुखदर्शन सुरू; पदस्पर्श दर्शनाची रांग मंदिरापासून 20 किमी अंतरावर, पंढरपुरात 30 लाखांहून अधिक भाविकांचा महापूर

Pandharpur Ashadhi Ekadashi live darshan updates : आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपुरात ३० लाखांहून अधिक भाविक दाखल झाले आहेत. विठ्ठल दर्शनासाठी २० किलोमीटर रांग लागली असून २४ ते २५ तास प्रतीक्षा आहे. मुखदर्शन मात्र अखंड सुरू ठेवण्यात आले.
Ashadhi Wari Pandharpur 2026 crowd news

Ashadhi Wari Pandharpur 2026 crowd news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पंढरपूर : शासकीय महापूजेच्या वेळी श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मातेचे दर्शन बंद ठेवण्यात येते. मात्र, यावर्षी प्रशासनाने शासकीय महापूजेच्या वेळी मुखदर्शन सुरू ठेवण्याचा निर्णय (Vitthal temple darshan queue today) घेतला. त्यामुळे भाविकांना मुखदर्शनाचा लाभ घेता आला. सध्या पदस्पर्श दर्शनाची रांग गोपाळपूरच्या पुढे तीन किलोमीटर अंतरावर स्वेरी इंजिनिअरिंग कॉलेजपर्यंत गेली आहे. दर्शनासाठी किमान २४ ते २५ तासांचा अवधी लागत असून, मुखदर्शनाची रांगही तीन किलोमीटरपर्यंत गेली आहे.

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