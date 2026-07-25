Ashadhi Ekadashi Mahapuja : '20 वर्षे एकही वारी चुकवली नाही...'; मुख्यमंत्री फडणवीसांसोबत शासकीय महापूजेचा कोणाला मिळाला मान? धाराशिवमधील शेतकरी दाम्पत्य आहे तरी कोण?

पंढरपूर (जि. सोलापूर) : महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या पंढरपूरच्या विठ्ठल-रूक्मिणीची आषाढी एकादशीची शासकीय महापूजा आज (ता. २५) पहाटे अडीच वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्या हस्ते भक्तिमय वातावरणात पार पडली. यावेळी मंदिर परिसरात उत्साहाचे आणि भक्तीचे वातावरण अनुभवायला (Devendra Fadnavis Vitthal Mahapuja in Pandharpur) मिळाले..यंदाच्या शासकीय महापूजेसाठी मानाच्या वारकऱ्याचा सन्मान धाराशिव जिल्ह्यातील कळंब तालुक्यातील गौरगाव येथील शेतकरी दाम्पत्य बाळासाहेब माधव माने आणि प्रभावती बाळासाहेब माने यांना मिळाला. ७० वर्षीय बाळासाहेब माने हे गेल्या २० वर्षांपासून आळंदी ते पंढरपूर अशी पायी वारी करत असून यंदा त्यांनी पत्नीसह वारी पूर्ण केली..मध्यरात्री १२ वाजता दर्शन रांग बंद झाल्यानंतर रांगेत सर्वप्रथम असलेल्या बाळासाहेब माने यांची निवड समितीने मानाच्या वारकऱ्यासाठी निवड केली. त्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्री दाम्पत्यासमवेत विठ्ठल-रुक्मिणीच्या शासकीय महापूजेत सहभागी होण्याचा बहुमान मिळाला..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे शुक्रवारी दुपारीच पंढरपुरात दाखल झाले होते. आज पहाटे दोनच्या सुमारास ते पत्नी अमृता फडणवीस आणि कुटुंबीयांसह श्री विठ्ठल मंदिरात पोहोचले. त्यानंतर पहाटे अडीच वाजता श्री विठ्ठलाची शासकीय महापूजा करण्यात आली. त्यानंतर माता रुक्मिणीचीही विधिवत महापूजा पार पडली..Pandharpur Ashadhi Ekadashi : मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते विठ्ठल-रुक्मिणीची शासकीय महापूजा संपन्न; धाराशिवच्या शेतकरी दाम्पत्याला मिळाला 'मानाचा वारकरी' होण्याचा बहुमान.महापूजेनंतर भावना व्यक्त करताना बाळासाहेब माने म्हणाले, "मी गेल्या वीस वर्षांपासून एकही आषाढी वारी चुकवलेली नाही. आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत मला आणि माझ्या पत्नीला शासकीय महापूजेचा मान मिळाला, ही माझ्या आयुष्यातील अविस्मरणीय घटना आहे. आषाढी एकादशीच्या दिवशी विठुरायाचे मनोभावे दर्शन घेता आले, यापेक्षा मोठे भाग्य नाही." यावेळी त्यांनी विठ्ठल चरणी संपूर्ण राज्याच्या सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना करत, "पांडुरंगा, सर्वांना सुखी ठेव. राज्यात चांगला पाऊस पडू दे आणि सर्वांच्या आयुष्यात आनंद नांदो," असे साकडे घातले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.