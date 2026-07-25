Pandharpur Ashadhi Ekadashi : मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते विठ्ठल-रुक्मिणीची शासकीय महापूजा संपन्न; धाराशिवच्या शेतकरी दाम्पत्याला मिळाला 'मानाचा वारकरी' होण्याचा बहुमान

पंढरपूर (जि. सोलापूर) : अवघ्या महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या पंढरपूरच्या विठ्ठल-रूक्मिणीची आषाढी एकादशीची शासकीय महापूजा आज (ता.25) पहाटे अडीच वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्या हस्ते भक्तीभावाने व उत्साहाने संपन्न (CM Devendra Fadnavis Vitthal Mahapuja in Pandharpur) झाली. यावेळी मानाचा वारकरी म्हणून उपस्थित राहण्याचा मान बाळासाहेब माधव माने व त्यांच्या पत्नी प्रभावती बाळासाहेब माने (रा. गौरगांव, ता. कळंब जि. धाराशिव) या शेतकरी दाम्पत्याला मिळाला..बाळासाहेब माने (वय 70) हे शेतकरी असून ते गेल्या 20 वर्षांपासून आळंदी-पंढरपूर पायी वारी करतात. यंदा ते आपल्या पत्नीसोबत वारीला आले आहेत. मध्यरात्री 12 वाजता दर्शन रांग बंद करण्यात आली, तेव्हा रांगेत प्रथम असलेल्या बाळासाहेब माने यांची निवड समितीने मानाचा वारकरी म्हणून निवड केली..आषाढी एकादशीच्या शासकीय महापूजेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे शुक्रवारी दुपारीच पंढरपुरात दाखल झाले होते. आज पहाटे दोन वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पत्नी अमृता फडणवीस व इतर कुटुंबीय मंदिरात पोहचले. अडीच वाजता त्यांच्या हस्ते विठ्ठलाची शासकीय महापूजा संपन्न झाली. त्यानंतर माता रुक्मिणीची महापूजा संपन्न झाली..Amruta Fadnavis : 'आम्हाला महाराष्ट्रातच राहायचे, देवेंद्रजींनाही येथेच ठेवणार'; अमृता फडणवीस यांची ठाम भूमिका, दिल्लीत विद्यार्थ्यांवर झालेल्या हल्ल्याचाही केला निषेध.यावर्षी मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांना सहाव्यांदा विठ्ठल रुक्मिणीची आषाढीची शासकीय महापूजा करण्याची संधी मिळाली आहे. त्यापूर्वी मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांच्या हस्ते विठ्ठलाची नित्य पूजा संपन्न झाली. रूक्मिणी मातेची पूजा शिवाजी महाराज मोरे यांच्या हस्ते तर पाद्य पूजा मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांच्या हस्ते करण्यात आली..महापूजेवेळी पालकमंत्री जयकुमार गोरे, त्यांच्या पत्नी सोनिया गोरे, मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर, कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके आदी उपस्थित होते. यावर्षी आषाढी यात्रेसाठी देशभरातून सुमारे तीस लाखाहून अधिक भाविक पंढरीत दाखल झाले आहेत. पंढरी नगरी विठुरायाच्या जयघोषाने व टाळ मृदंगाच्या गजराने दुमदुमून गेली आहे. सर्व रस्ते भाविकांच्या गर्दीने फुलून गेले आहेत..आषाढी एकादशीच्या पर्वकाळातील स्नानासाठी चंद्रभागेच्या तीरी वैष्णवांची दाटी झाली आहे. तर, पंढरीला आज भक्तीचा महापूर आला आहे. संत नामदेव पायरी, पश्चिम द्वार, महाद्वार येथे भाविकांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी झाली आहे. तर प्रदक्षिणा मार्गावर नगर प्रदक्षिणेसाठी दिंड्यांनी गर्दी केली आहे. पदस्पर्श दर्शनाची रांग मंदिरा पासून सुमारे 20 किलोमीटर अंतरावर गेली आहे. दर्शन रांगेत जवळपास 80 हजारांहून अधिक भाविक उभे आहेत. दरम्यान, कालपासून पावसाने उघडीप दिल्याने भाविकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे..PM Modi Instagram Video : 'थँक्यू फ्रेंड्स!' नीट पेपरफुटीच्या वादावर पंतप्रधान मोदींचा तरुणांना मध्यरात्री नवा मेसेज; Instagram वर व्हिडिओ पोस्ट करत काय म्हणाले पीएम?.महापूजेवेळी भाविकांसाठी मुख दर्शन सुरूशासकीय महापूजेच्यावेळी विठ्ठल रुक्मिणी मातेचे दर्शन बंद ठेवण्यात येते. यावर्षी प्रशासनाने शासकीय महापूजेच्या वेळी मुख दर्शन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख दर्शन सुरू राहिल्याने भाविकांना मुख दर्शनाचा लाभ घेता आला. सध्या पदस्प दर्शनाची रांग गोपाळपूरच्या पुढे तीन किलोमीटर स्वेरी इंजिनिअरींग काॅलेज पर्यंत गेली आहे. दर्शनासाठी किमान 24 ते 25 तासांचा अवधी लागत आहे. तर मुख दर्शनाची रांग देखील तीन किलोमीटर पर्यंत गेली आहे..जन्माचे सार्थक झालेमी गेल्या वीस वर्षांपासून आषाढीची वारी करतो. कधीही मी वारी चुकू दिली नाही. आज मला व माझ्या पत्नीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत शासकीय महापूजा करण्याची संधी मिळाली माझा जीवनचे सार्थ झाले. आषाढी एकादशीच्या दिवशी माझा विठुरायाला डोळे भरू पाहाता आले अशी भावना व्यक्त करत पांडुरंगा सर्वांना सुखी ठेव...चांगला पाऊस पडू दे... असे साकडे घातल्याचे बाळासाहेब माने यांनी सांगितले..विठ्ठल मंदिराला देशी-विदेशी फुलांची आकर्षक सजावटआषाढी एकादशीच्या निमित्ताने विठ्ठल मंदिरामध्ये देशी विदेशी फुलांनी देवाचा गाभारा,सोळखांबी,चौखांबी, सभामंडप,संत नामदेव पायरी येथे सजावट करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रथमच कमळ फुलासह 25 ते 30 विविध फुलांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला आहे. जवळपास पाच टन फुलांनी मंदिराला सजवण्यात आले आहे. ही सजावट पुणे येथील भाविक भारत भुजबळ यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.