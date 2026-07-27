Pandharpur Ashadhi Wari AI count : आषाढी वारीत पंढरपुरात विक्रमी 32 लाख भाविक; एआय तंत्रज्ञानातून अचूक मोजणी, दुबार नोंदणीला आळा

पंढरपूर : आषाढी यात्रा काळात पंढरपुरात येणार्या भाविकांची अचूक मोजणी करण्यात आली आहे. एआय तंत्रज्ञानाच्या आधारे करण्यात आलेल्या मोजणीमध्ये विक्रमी 32 लाख भाविक वारीसाठी आल्याची नोंद झाली आहे. यंदाच्या आषाढी वारीने गर्दीने सर्व विक्रमी मोडीत काढून नवाविक्रम प्रस्तापित केला आहे,अशी माहिती सोलापूर ग्रामीण विभागाचे पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी दिली आहे. या संदर्भात त्यांनी एक पत्रक प्रसिध्द केले आहे. त्याद्वारेही माहिती देण्यात आली आहे. .मागील दोन वर्षापासून आषाढीसाठी येणार्या भाविकांच्या संख्येत मोठी वाढ होत आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा मोठी भर पडली आहे. यावर्षी जवळपास 32 लाख भाविक पंढरीत आल्याची नोंद झाली आहे. भाविकांची संख्या मोजण्यासाठी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला. यामध्ये 24 ते 26 जुलै दरम्यानच्या तीन दिवसांची नोंद करण्यात आली आहे. .यामध्ये 25 जुलै रोजी आषाढी एकादशीच्या दिवशी तब्बल 18 लाख 96 हजार 573 भाविक पंढरपुरात आल्याची नोंद झाली आहे. तर 24 जुलै रोजी 6 लाख 75 हजार 474 भाविक आले तर 26 जुलै रोजी 6 लाख 26 हजार 282 असे एकूण तीन दिवसांमध्ये तब्बल 31 लाख 98 हजार 129 भाविक पंढरपुरात आल्याची अचूक नोंद करण्यात आली आहे..अशी केली भाविकांची अचूक नोंदग्रामीण पोलिसांनी यावर्षी पारंपारिक पध्दतीच्या कॅमेर्या ऐवजी एआय तंत्रज्ञान पध्दतीच्या वापर केल्याने दुबार नोंदणी टाळली आहे. पंढरपूर शहरामध्ये सरगम चौक ते इंदिरा गांधी चौक,तीन रस्ता ते जूना दगडी पूल, गोपाळपूर पूल, सावरकर चौक ते मिलिटरी हाॅस्टेल, सांगोला चौक या प्रमुख मार्गावर एआय कॅमेरे बसविण्यात आले होते.या कॅमेर्यांच्या मदतीने पंढरपूरमध्ये प्रवेश करणारे प्रत्येक व्यक्तीचा चेहरा कपड्यांचा रंग,टोपी,पगडी या सारख्या वैशिष्ट्यांचा ताळमेळ लावून प्रत्येक वारकर्याची एक युनिक ओळख तयार करण्यात आली होती. त्यावरुनच नोंदणी करण्यात आली. तसेच एकाच व्यक्तीची दोन वेळा नोंदणी होऊ नये यासाठी क्राॅस कॅमेरा ट्रॅकिंग करण्यात आले होते..पुनर्प्रवेश पडताळणीएखादी व्यक्ती शहराबाहेर जाऊन पुन्हा आल्यास एआय ने जून्याच ओळखीची शहानिशा करन केवळ नवीनच व्यक्तीची नवीन नोंद घेतली आहे. या मोजणी दरम्यान प्रशासनाकडून नागरिक गोपनियतेचे तंतोतंत पालन करण्यात आले आहे. भारताचा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अॅक्ट आणि जीडीपीआर नियमावली नुसार कोणत्याही व्यक्तीचा फोटो किंवा वैयक्तिक माहिती कुठेही जतन करण्यात आली नाही असेही पोलिस अधीक्षक श्री.कुलकर्णी यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.