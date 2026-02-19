Pandharpur News: रिक्षा चालकाचे शिवरायांना अनोखे अभिवादन; पंढरपुरातील विष्णू शेटे यांनी रिक्षाच्या टपावर केली किल्ल्याची सजावट, शिवप्रेमींमधून कौतुक!

-राजकुमार घाडगे पंढरपूर : शिवजयंतीनिमित्त पंढरपूरमधील रिक्षा चालक विष्णू शेटे यांनी आपल्या रिक्षावर शिवकालीन किल्ल्याची प्रतिकृतीची सजावट केली आहे. या सजावटीद्वारे त्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांना अनोख्या पद्धतीने अभिवादन केले आहे. .Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...त्याच्या या अभिनव उपक्रमाचे शिवप्रेमींमधून कौतुक होत आहे. पंढरपूरमधील इसबावी परिसरामध्ये राहणाऱ्या विष्णू यशवंत शेटे या रिक्षा चालक तरुणाने आजवर अनेक सामाजिक उपक्रमांमध्ये सहभाग घेतला आहे. मागील वीस वर्षांपासून तो रिक्षा चालवीत आहे. कुटुंबासाठी अर्थार्जन करताना त्याने सामाजिक बांधिलकी ही जोपासली आहे. .दिव्यांग तसेच गर्भवती महिला, वृद्ध यांना तो आपल्या रिक्षाची मोफत सेवा पुरवितो. याशिवाय गणेशोत्सव, रमजान ईद, रक्षाबंधन अशा सणासुदीच्या दिवशीदेखील त्याची रिक्षा सर्वांसाठी मोफत उपलब्ध असते. पंढरपूरमध्ये येणाऱ्या भाविकांना श्री संत तनपुरे महाराज मठ, विष्णूपद मंदिर, गोपाळ कृष्ण मंदिर, श्री संत कैकाडी महाराज मठ, इस्कॉन मंदिर, तुळशी वृंदावन आदी धार्मिक स्थळांचे दर्शन अगदी अल्प मोबदल्यामध्ये घडवून आणतो. .याशिवाय भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले आदी महापुरुषांच्या जयंतीदिनी आपल्या रिक्षाला सजावट करून त्यांना अभिवादन करतो. यावर्षीदेखील त्याने गुरुवारी (ता. १९) शिवजयंतीच्या निमित्ताने आपल्या रिक्षाच्या टपावर शिवकालीन किल्ल्याची आणि शिवमुद्रेची प्रतिकृती तयार केली आहे. याशिवाय तेथे भगव्या ध्वजाच्या पार्श्वभूमीवर छत्रपती शिवरायांच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापनाही केली आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...मी छत्रपती शिवरायांचा मावळा आहे. शिवजयंतीनिमित्त महाराजांना अभिवादन करण्यासाठी रिक्षावर शिवकालीन सजावट केली आहे. याशिवाय सामाजिक बांधिलकी म्हणून दिव्यांग, गर्भवती अन् वृद्ध महिलांना विना मोबदला रिक्षाची सेवा देत आहे.- विष्णू शेटे, रिक्षाचालक व सामाजिक कार्यकर्ते, पंढरपूर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.