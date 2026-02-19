सोलापूर

Pandharpur News: रिक्षा चालकाचे शिवरायांना अनोखे अभिवादन; पंढरपुरातील विष्णू शेटे यांनी रिक्षाच्या टपावर केली किल्ल्याची सजावट, शिवप्रेमींमधून कौतुक!

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-राजकुमार घाडगे

पंढरपूर : शिवजयंतीनिमित्त पंढरपूरमधील रिक्षा चालक विष्णू शेटे यांनी आपल्या रिक्षावर शिवकालीन किल्ल्याची प्रतिकृतीची सजावट केली आहे. या सजावटीद्वारे त्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांना अनोख्या पद्धतीने अभिवादन केले आहे.

