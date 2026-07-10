Pandharpur Politics: आषाढीपूर्वी पंढरपूर पालिकेच्या सभेत गोंधळ; अतिक्रमण कारवाईवर सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने, नेमक काय घडलं..

पंढरपूर: शहरातील अतिक्रमण विरोधी सुरु असलेल्या कारवाईवरुन सत्ताधारी आणि विरोधी नगरसेवकांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाल्याचे पाहायला मिळाले. तर दुसरीकडे नगरपालिका हद्दीतील रस्ता दुरुस्तीचे कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिल्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधी नगसवेकांनी मिळून निषेध केला. एकूणच आजच्या पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी आणि विरोधी नगरसेवकांमध्ये विरोधाभासी चित्र पहायला मिळाले..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...आषाढी यात्रा नियोजनासाठी नगराध्यक्षा प्रणिता भालके यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (ता.9) विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. सभेत शहरातील अतिक्रमण विरोधी कारवाईचा मुद्दा चांगलाच गाजला. विरोधी नगरसेवकांनी पालिकेच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त करत, गरीब व्यापारी व व्यवसायिकांना त्रास देत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावरुनच सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या नगरसेवकांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली..दरम्यान नगरपालिका हद्दीतील रस्ता दुरुस्तीची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्यात आल्याचा मुद्यावरही सभागृहात चर्चा झाली. चर्चेत दोन्ही गटाच्या नगरसेवकांनी सहभाग घेत या निर्णयाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत निषेध नोंदवला. चर्चे दरम्यान तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीचे नगरसेवक राहुल नाईक शिंदे यांनी पालक मंत्री जयकुमार गोरे यांचा निषेध करा अशी मागणी केली असता. इतर नगरसेवकांनी मौन बाळगल्याचे दिसून आले..नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना काम सांगितल्यास अरेरावीची भाषा वापरतात असा आरोप करत, संबंधित अधिकारी व कर्मचार्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी अपक्ष नगरसेवक ओंकार जोशी यांनी केली. सभेनंतर अध्यक्षांच्या बंद खोलीत काम करून दोन्ही गटाच्या नगरसेवकांमध्ये वादावादी झाल्याची चर्चा सुरु आहे..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशानुसार अतिक्रमण हटाव मोहीमजिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्री यांच्या आदेशानुसार शहरातील अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरु केली आहे.आषाढीवारी काळात भाविकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊनये शिवाय वाहतूक कोंडी होऊनये यासाठी अतिक्रमण विरोधी कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. शहरातील सर्व अतिक्रमणे काढण्याच्या सूचना वरिष्ठ पातळीवरुन देण्यात आल्याची माहिती मुख्याधिकारी महेश रोडके यांनी सभागृहात दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.