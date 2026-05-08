Pandharpur Corridor: नगरपालिकेला अंधारात ठेवून पंढरपूर काॅरिडाॅरला मंजुरी; नगरसेवक राहुल शिंदे-नाईक यांचा आरोप

पंढरपूर: पंढरपुरातील प्रस्तावित काॅरिडाॅरला मंजुरी देण्यापूर्वी नगरपालिकेच्या सदस्यांना विश्वासात घेणे आवश्यक होते. परंतु सरकारने नगरपालिकेलाच अंधरात ठेवून काॅरिडाॅरला मंजुरी दिल्याचा आरोप नगरसेवक राहुल शिंदे नाईक यांनी केला आहे. काॅरिडाॅर मंजुरीनंतर शासन विरुध्द नगरसेवक असा नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. .विठ्ठल मंदिर परिसरातील प्रस्तावित काॅरिडाॅरला शिखर समितीने मंजुरी दिली आहे. याकामासाठी 4150 कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजूर केला आहे. त्यानंतर नगरपालिकेचे नगरसेवक शिंदे नाईक यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे..नगरसेवक शिंदे नाईक म्हणाले की, पंढरपुरात कॉरिडॉर संदर्भात शिखर समितीने मान्यता दिली आहे. वास्तविक पाहता शिखर समिती पुढे जाण्याआधी बाधित कुटुंबीयांची प्रशासनाने चर्चा करायला हवी होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे घटक म्हणून नगरपालिकेतली नवनियुक्त सदस्यांना विश्वासात घेणे आवश्यक होते. .तथापि सरकारने हा निर्णय घेतलाच आहे तर शहरात अनेक ठिकाणी शासनाचे भूखंड आहेत, मात्र या भूखंडावरती आरक्षण असल्याने काही ठिकाणी आरक्षण सोयीचे म्हणून बदललेला आहे. ज्या रिकाम्या जागा आहेत त्या रिकाम्या जागेत बाधित कुटुंबांचं पुनर्वसन योग्य पद्धतीने करावे तसेच जे भाडेकरू, पोट भाडेकरू आहेत त्यांचा देखील यात समावेश करून घ्यावा अशी मागणीही शिंदे नाईक यांनी जिल्हाधिकारी कार्तिकीयेन एस यांना पाठवलेल्या निविदेनामध्ये केली आहे..प्रमुख मागण्या--* विठ्ठल रुक्मिणी वाणिज्य संकुल आराखडा हा DP plan मधे समाविष्ट केलेला आहे. त्यामुळे नगरपरिषदेला विश्वासात घेऊन उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.*वाणिज्य संकुल आराखडा राबवताना बाधित कुटुंबांच पुनर्वसन त्यांना केंद्रबिंदू माणून करण्यात यावे. १००% पुनर्वसन झाल्याशिवाय पुढील कार्यवाही करू नये.*विणिज्य संकुल आराखडा राबवताना DP plan मधे प्रस्तावित पूर रेषा blue line आणि red line संपूर्ण पंढरपूर शहराच्या विकासास मोठी अडचण ठरू शकते. या पुर रेषांची पुनःश्च सुधारणा करणे आवश्यक आहे..*वाणिज्य संकुल आराखड्या मधे काही मिळकती शासनाच्या असून त्यावर नगरपरिषद DP plan मधे विविध आरक्षण दर्शविली आहेत. त्या मिळकतीवर निवासी अतिक्रमणे आहेत. त्यांना भुसंपादनमधे लाभ मिळाला नाही. २५ मार्च २०२६ च्या GR प्रमाणे सरकारी जागेवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचे शासनाचे ठरविले असून त्या ठिकाणी बाधित होणाऱ्या नागरिकांना लाभ मिळवून देण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करणे..* वाणिज्य संकुल आराखड्यास येऊन मिळणारे सर्व मुख्य DP रस्ते सुसज्ज करण्यात यावेत वाणिज्य संकुल आराखड्या प्रमाणे त्या रस्त्यामधे बाधित होणाऱ्या सर्व मिळकत धारकांना मोबदला देऊन त्यांचे पुनर्वसन योग्यपद्धतीने करण्यात यावे.* १९८२ साली मास्टरप्लॅन मधे बाधित झालेल्या काही लोकांचे आजही पुनर्वसन झालेले नाही तेच लोक कॅारीडॅार मधे पुन्हा बाधीत होत आहेत त्यांचा सहानुभूतीपुर्वक विचार होणे गरजेचे आहे.