सोलापूर

Pandharpur Corridor: अखेर प्रतीक्षा संपली! पंढरपूर कॉरिडॉरला अंतिम मंजुरी; विठ्ठल मंदिर परिसराचा होणार मोठा कायापालट

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Pandharpur Development Plan Gets Green Signal; Massive Infrastructure Upgrade Ahead

Pandharpur Development Plan Gets Green Signal; Massive Infrastructure Upgrade Ahead

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंढरपूर : बहुचर्चित असलेल्या पंढरपूर कॉरिडॉरला (मंदिर परिसर वाणिज्य विकास आराखडा) आज अंतिम प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या कामासाठी जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांची सनियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसा शासन अध्यादेश नियोजन विभागाच्या सहसचिव गीतांजली बाविस्कर यांच्या स्वाक्षरीने आज पारित करण्यात आला आहे. आता लवकरच पंढरपूर कॉरिडॉरच्या कामाला सुरुवात होणार आहे.

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