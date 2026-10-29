Pandharpur Corridor: पंढरपूर कॉरिडॉरच्या भूसंपादनाला सुरुवात! निवासी जागेला २० हजार, व्यावसायिक जागेला ४० हजारांची तरतूद

पंढरपूर: पंढरपूर कॉरिडॉरअंतर्गत श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर विकास आराखड्याच्या भूसंपादन प्रक्रियेला अखेर सुरुवात झाली आहे. या प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या नागरिकांना भूसंपादनाच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. चौफाळा ते महाद्वार घाट या मंदिर परिसरातील सुमारे ६०० पेक्षा जास्त व्यापारी व निवासी मालमत्ता यामध्ये बाधित होणार आहेत. श्री विठ्ठल मंदिराभोवतालची १७ एकर जागा रिकामी करण्यात येणार असून, त्या जागेवर वाणिज्य संकुल व इतर सुविधा केंद्रांची निर्मिती करण्यात येणार आहे..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.पंढरपुरात भाविकांची वाढती गर्दी, मंदिर परिसरातील वाहतुकीची कोंडी, अरुंद रस्ते आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांचा विचार करून पंढरपूरचा विकास आराखडा आणि पंढरपूरचे धार्मिक महत्त्व वाढविण्याचा प्रयत्न शासनाने केला आहे. प्रस्तावित मोबदल्याच्या तरतुदीनुसार निवासी जागेसाठी प्रति चौरस फूट २० हजार रुपये, तर व्यावसायिक जागेसाठी प्रति चौरस फूट ४० हजार रुपये मोबदला देण्याची तरतूद असल्याची माहिती आहे..कॉरिडॉरसाठी विकास आराखड्यामध्ये मंदिराकडे येणाऱ्या १२ रस्त्यांचे सुशोभीकरण करण्याचे नियोजन आहे. तसेच मंदिर परिसराचे सुशोभीकरण, नागरिकांसाठी भव्य भक्तनिवास, दर्शनांगणाची सुविधा आणि मंदिर परिसरातील व्यापाऱ्यांसाठी पर्यायी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.या प्रकल्पामुळे भाविकांना सुलभ दर्शन, वाहतुकीचे योग्य नियोजन, प्रशस्त रस्ते आणि इतर सुविधांची अपेक्षा आहे. भविष्यात पंढरपूरच्या धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळून स्थानिक व्यापार, रोजगार आणि अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होऊ शकतो..सामूहिक बहिष्काराचा इशाराबाधितांना हरकती देण्यासाठी बाधितांना सोलापुरात जावे लागणार आहे. त्यामुळे विनाकारण सोलापूरला हेलपाटा आणि खर्च वाढणार आहे. यामुळे बाधितांमध्ये मोठी नाराजी निर्माण झाली आहे. शेकडो लोकांसाठी अधिकाऱ्यांनीच पंढरपूरात उपस्थित राहून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची गरज आहे. हा निर्णय त्वरित बदलावा, अन्यथा सुनावणीवर सामूहिक बहिष्कार घालण्यात येईल, असा इशारा बाधितांच्या वतीने देण्यात आला आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.बाधितांची सुनावणी सोलापुरातभूसंपादनाबाबत कोणत्याही बाधित नागरिकाची हरकत किंवा आक्षेप असल्यास नागरिकांनी नोटीस मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत जिल्हाधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कार्यालय, सोलापूर यांच्याशी संपर्क साधावा, असे नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे. नागरिकांना आपले म्हणणे मांडता यावे, तसेच त्यांच्या हरकतींवर विचार करण्यासाठी ही संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत बाधित होणाऱ्या नागरिकांसाठी पुढील ३० दिवस महत्त्वाचे ठरणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.