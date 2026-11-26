पंढरपूर : कोणाचीही मागणी नसताना कोट्यवधी रुपये खर्चून जबरदस्तीने कॉरिडॉर उभारला जात असल्याच्या निषेधार्थ पंढरपूर तीर्थक्षेत्र बचाव समितीच्या वतीने बुधवारी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. कॉरिडॉरबाधित नागरिकांनी भूसंपादनाच्या नोटिसांना विरोध दर्शवत शासनाच्या भूमिकेविरोधात घोषणाबाजी केली. यावेळी अनेक बाधितांनी आपल्या हरकतीही सादर केल्या..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.श्री संत नामदेव महाराज यांच्या समाधीचे दर्शन घेऊन आणि माल्यार्पण करून मोर्चाला सुरुवात झाली. यावेळी बाबाराव महाजन, ह.भ.प. वडगावकर महाराज, ह.भ.प. माऊली महाराज गुरव, बालाजी महाजन, रा. पा. कटेकर, वीर महाराज, महिला आघाडीच्या प्रमुख सुलभा वट्टमवार आदी उपस्थित होते..कॉरिडॉरविरोधात शासनाला विविध स्तरांवर हजारो निवेदने आणि हरकती देण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्यांचा विचार न करता भूसंपादनाच्या नोटिसा बजावण्यात आल्याचा आरोप समितीने केला. या नोटिसांना उत्तर देण्यासाठी बाधित नागरिकांनी मोर्चाचे आयोजन केले होते. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील जगदीश शेट्टी हे विशेष उपस्थित होते. ते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या विराट हिंदुस्थान संगम या संघटनेचे प्रवक्ते आहेत..कॉरिडॉरमध्ये वारकरी आणि भाविकांचे कोणतेही हित नाही. एक-दोन दिवसांच्या वारीचे निमित्त करून वर्षानुवर्षे सुरू असलेली बाजारपेठ पाडणे योग्य नाही. संबंधित कायद्यांचे पालन न करता शासन भूसंपादनाच्या नोटिसा पुढे रेटत असल्याचा टीका तीर्थक्षेत्र बचाव समितीचे प्रमुख नेते अभयसिंह इचगावकर यांनी केली. जगदीश शेट्टी यांनी बाधित नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन केले. रामसेतू, नटराज आणि चिदंबर मंदिर यांसारख्या प्रकरणांत आपण लढे यशस्वी केले असून, पंढरपूर कॉरिडॉरची लढाईही यशस्वी करू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.मोर्चाला महिला आणि बाधित नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. पुढील दोन-तीन दिवसांतही लेखी निवेदनांद्वारे शासनाकडे मोठ्या प्रमाणात विरोध नोंदविला जाण्याची शक्यता समितीने व्यक्त केली.मोर्चाच्या आयोजनासाठी गणेश लंके, अनिल मिसाळ, डॉ. प्राजक्ता बेणारे, गीतांजली पिंपळनेरकर, विनय लाड, आशिष राजहंस, विवेक बडवे आणि ओंकार कुलकर्णी यांनी परिश्रम घेतले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.