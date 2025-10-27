Pandharpur News : पंढरपूर शहरात गुन्हेगारी वाढली; आमदार समाधान आवताडे यांचे पोलिसांच्या कामगिरीवर बोट

पंढरपूर - पंढरपूर शहर व तालुक्यात विविध स्वरुपाच्या अनेक गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे. विशेषतः शहरातील बस स्थानक परिसरात चोऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. पोलिसांनी येथे विशेष लक्ष देण्याची गरज असल्याचे सांगत आमदार समाधान आवताडे यांनी पंढरपूर पोलिसांच्या कामगिरीवर बोट ठेवले आहे. .परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक व शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या उपस्थितीमध्ये रविवारी (ता. 25) येथील कर्मवीर भाऊराव पाटील महाविद्यालयाच्या सभागृहात कार्तिकी यात्रा आढावा बैठक झाली. याबैठकीत दोन्ही मंत्र्यांच्या समोरच आमदार आवताडे यांनी पंढरपूर शहरात क्राईम रेट वाढल्याचे सांगितले. त्यामुळे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..पंढरपूर शहर व तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर अवैध धंदे सुरु आहेत. अवैध वाळू उपसा आणि वाहतूक अजूनही सुरुच आहे. शहरातील प्रत्येक टपरीमध्ये खुलेआम मटका व जुगार सुरु आहे. अशा अवैध धंद्यामुळे शहरात गुन्हेगारांनी डोके वर काढले आहे. मागील काही दिवसांपासून कोयता गॅंग सक्रीय झाली आहे..खून, मारामाऱ्यामुळे शहरात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. येथील लखन जगताप आणि त्याची आई सुरेखा जगताप यांच्या खूनाला चार महिने उलटून गेले तरी अद्याप मारेकऱ्यांचा पोलिसांना शोध लागला नाही. मारेकरी अजूनही मोकाट असल्याने जगताप कुटुंबीयांमध्ये पोलिसांच्या कार्यक्षमतेविषयी नाराजी व्यक्त केली जात आहे.शहरात वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेनदिवस वाढू लागली आहे. सरगम चौक, तालुका पोलिस ठाणे, सावरकर चौक, चौफळा, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, अर्बन बॅंक या ठिकाणीची वाढती वाहतूक कोंडी नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे..पंढरपूरला आयपीएस दर्जाचे अधिकार असतानाही थेट आमदारांनीच गुन्हेगारी वाढल्याचे नमूद केले आहे. या निमित्ताने पंढरपूर शहर व तालुक्यातील कायदा सुव्यस्था चांगली राहावी व क्राईम रेट कमी करण्यासाठी कार्यक्षम व खमक्या पोलिस अधिकार्याची गरज असल्याचे या निमित्ताने अधोरेखीत झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.