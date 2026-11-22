पंढरपूर: पंढरपूरमध्ये मनसेच्या नगरसेविका माधुरी दिलीप धोत्रे यांच्या प्रभाग क्रमांक १७ मधील विकास कामांसाठी नगर विकास खात्याने तब्बल पाच कोटी रुपयांचा विकास निधी मंजूर केला आहे. केवळ एकाच प्रभागात इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे..त्यामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या आमदारांसोबतच आता मनसेच्या नेत्यांनाही पाठबळ दिल्याचे या निमित्ताने समोर आले आहे.महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या शिफारशीनुसार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा निधी मंजूर केल्याचे मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांनी आज पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. यावेळी त्यांनी राज ठाकरे व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे जाहीर आभारही मानले.\\.शिंदेंचा तीन दिवसांचा पंढरपूर दौरा ठरला गेमचेंजरउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे कार्तिकी यात्रेच्या निमित्ताने सलग तीन दिवस पंढरपूर दौऱ्यावर आले होते. त्यांच्या या दौऱ्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार अभिजीत पाटील, आमदार राजू खरे, आमदार उत्तमराव जानकर हे उपस्थित होते.शनिवारी कार्तिकी एकादशीच्या महापूजेनंतर एकनाथ शिंदे हे पंढरपूरच्या विश्रामगृहावर दिवसभर ठाण मांडून होते. यावेळी अनेक राजकीय नेत्यांनी त्यांची भेट घेतली. याच दरम्यान शिंदे यांनी आमदार अभिजीत पाटील यांच्या निवासस्थानी सदिच्छा भेट दिली. या भेटीदरम्यान मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे हे देखील आवर्जून उपस्थित होते.काल शिंदे यांचा दौरा संपल्यानंतर आज तातडीने मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रभाग क्रमांक १७ साठी पाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याचे जाहीर केले..प्रभाग १७ विकासाचा रोल मॉडेल करणार : धोत्रे“प्रभाग क्रमांक १७ हा विकासाचा रोल मॉडेल तयार करण्याचा माझा मानस आहे. त्या दृष्टीने काम सुरू आहे. आत्तापर्यंत एकाच प्रभागात पाच कोटी रुपयांची विकास कामे सुरू करण्यात आली आहेत. दोन दिवसांपूर्वी रस्ते, सुशोभीकरण, दिवाबत्ती, उद्यान, ड्रेनेज, पिण्याचे पाणी, शाळा दुरुस्ती अशा विविध कामांसाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाच कोटी रुपयांचा स्वतंत्र निधी मंजूर केला आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडून लवकरच आणखी आठ कोटी रुपयांचा विकास निधी मंजूर होणार आहे. प्रभाग १७ मध्ये कोणतीही समस्या राहणार नाही,” असे आश्वासन मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांनी दिले..राज ठाकरे एकनाथ शिंदे यांच्यातील जवळीक आता पंढरपूर पर्यंत!एकनाथ शिंदे यांनी पंढरपूरसह माढा, करमाळा, माळशिरस, मंगळवेढा या तालुक्यात अधिक लक्ष घातल्याची चर्चा या निमित्ताने आता सुरू झाली आहे. एका बाजूला शरद पवार गटाचे आमदार अभिजीत पाटील यांना जवळ करणे, दुसऱ्या बाजूला मनसेच्या नगरसेविकेच्या प्रभागाला ५ कोटींचा निधी देणे, हा शिंदे यांचा सोलापूर जिल्ह्यातील विरोधकांच्या बालेकिल्ल्यात शिरकाव करण्याचा मास्टर प्लॅन मानला जात आहे.राज ठाकरे - एकनाथ शिंदे यांची वाढती जवळीक ही आता फक्त मुंबईपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती पंढरपूरपर्यंत पोहोचली आहे, हेच या निधीतून स्पष्ट होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.