सोलापूर

Tandulwadi Accident : 15 जूनला शाळा सुरू होणार म्हणून लाडक्या बहिणींना देवदर्शनाला नेलं, पण..; MSRDC च्या 'त्या' एका दुर्लक्षामुळं 8 जणांचा गेला नाहक बळी!

Pandharpur devotees pickup well accident : गोंदवले व म्हसवड येथून देवदर्शन करून परतणाऱ्या भाविकांची पिकअप तांदूळवाडी येथे विहिरीत कोसळून आठ जणांचा मृत्यू झाला.
Tandulwadi pickup vehicle accident news

Tandulwadi pickup vehicle accident news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कासेगाव : गोंदवले व म्हसवड येथील देवदर्शन करून मूळ गावी पंढरपूरकडे (इसबावी) परतत असताना भाविकांवर काळाने घाला घातला. भाविकांना घेऊन जाणारे मालवाहू वाहन (पिकअप) माळशिरस तालुक्यातील तांदूळवाडी हद्दीत रस्त्याकडेच्या विहिरीत कोसळून पंधरापैकी आठ भाविकांचा (Pandharpur devotees pickup well accident) मृत्यू झाला.

Loading content, please wait...
police
pandharpur
accident
Accident Death News