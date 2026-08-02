Pandharpur Flood: पंढरपुरात पूरस्थिती! उजनी धरणाच्या विसर्गाचा पंढरपुराला फटका; चंद्रभागेच्या पुरामुळे १०० कुटुंबे हलवली

पंढरपूर : उजनी धरणातून भीमा नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडण्यात आल्याने पंढरपुरात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. शनिवारी (ता. १) रात्री उशिरा नदीकाठावरील अंबाबाई पटांगण आणि व्यास नारायण झोपडपट्टीतील काही घरांमध्ये पाणी शिरले. खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रशासनाने या भागातील सुमारे १०० कुटुंबांचे सुरक्षित स्थळी स्थलांतर केले असून, विठ्ठल मंदिर समितीच्या वतीने त्यांच्या भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे..Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...भीमा खोऱ्यातील धरणे भरल्यानंतर उजनी धरण शंभर टक्के भरले असून, पूरनियंत्रणासाठी शनिवारी सायंकाळी धरणातून भीमा नदीत ९० हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू होता. तसेच वीर धरणातून नीरा नदीत सुमारे १४ हजार क्युसेक पाणी सोडण्यात येत आहे..सायंकाळी सात वाजता पंढरपुरात चंद्रभागा नदीतून ७७ हजार ७०० क्युसेक पाणी वाहत होते, तर नदीची पाणीपातळी ४४२ मीटर होती. रात्रीतून पाणीपातळी आणखी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे..भक्त पुंडलिक मंदिरासह इतर संतांच्या समाध्या तसेच गोपाळपूर येथील विष्णुपद मंदिर पाण्याखाली गेले आहे. शेतीतही पाणी शिरले असून, आठही बंधारे आणि जुना दगडी पूल पाण्याखाली गेला आहे..Nanded Water: नांदेडकरांसाठी दिलासादायक बातमी! विष्णुपुरी धरणाच्या पाणीसाठ्यात एका दिवसात 9 टक्क्यांची वाढ, धरणांना जीवदान.उजनी धरणातून भीमा नदीपात्रात ९० हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू असून, वीर धरणातूनही पाणी सोडले जात आहे. त्यामुळे पंढरपुरात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. अंबाबाई पटांगण आणि व्यास नारायण झोपडपट्टीतील सुमारे १०० कुटुंबांचे सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करण्यात आले असून, त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था विठ्ठल मंदिर समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. पाणीपातळी वाढण्याची शक्यता असल्याने नागरिक व भाविकांनी नदीपात्रात स्नानासाठी जाऊ नये.- सचिन लंगोटे, तहसीलदार, पंढरपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.