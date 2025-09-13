IPS Anjana Krishna : 'IPS अंजना कृष्णा यांना दिली खोटी माहिती'; कुर्डूत 200 ट्रक वाळूचा दावा ठरला फोल, महसूल अधिकाऱ्यावर गंभीर आरोप

पंढरपूर : उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) अडचणीत आलेल्या कुर्डू येथील वाळू प्रकरणाला वेगळीच कलाटणी मिळाली आहे. गावातील माजी सरपंच अण्णा ढाणे यांनी गंभीर आरोप करत सांगितले की, महसूल विभागाचे मंडल अधिकारी सुजित शेळवणे यांनी महिला आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा (IPS Anjana Krishna) यांना खोटी माहिती दिली होती. त्यांनी गावातील तळ्यात तब्बल 200 ट्रक वाळू साठवलेली आहे, असे सांगितल्यामुळे अंजना कृष्णा गावात दाखल झाल्या..वाळूऐवजी मुरूम उत्खनन उघडखरे तर त्या दिवशी गावात रस्त्यासाठी मुरूम उपसा सुरू होता. मात्र, चुकीच्या माहितीनुसार अंजना कृष्णा थेट तळ्याकाठावर गेल्या. तिथे कोणतीही वाळू नसल्याचे स्पष्ट झाल्यावर त्यांनी मुरूम उपसा सुरू असलेल्या ठिकाणी कारवाई केली..बेकायदा वाळू उपशाचे आरोपग्रामस्थांच्या म्हणण्यांनुसार, मंडलाधिकारी सुजित शेळवणे यांच्या नावावर असलेल्या काही गाड्या बेकायदा वाळू उपशात सहभागी आहेत. गावात आलेल्या टिपर व संबंधित गाड्यांवरून निर्माण झालेल्या वादामुळेच त्यांनी अंजना कृष्णा यांना चुकीची माहिती दिल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे..'शिवाजीनगर मेट्रो' स्थानकाचे नाव बदलण्यावरून वाद; फडणवीसांचा तीव्र विरोध, कर्नाटकचे CM म्हणाले, 'आम्ही महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचे...'.मंडल अधिकाऱ्याची चौकशी का नाही?या प्रकरणामुळे ग्रामस्थ संतप्त असून सुरुवातीपासूनच शेळवणे यांची चौकशी व्हायला हवी होती, असा ठाम पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. एकीकडे गावातील ग्रामसेवकावर गुन्हा दाखल झालेला असताना, दुसरीकडे मंडल अधिकाऱ्यावरील गंभीर आरोपांवर चौकशी का झाली नाही, असा प्रश्न ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे. संपूर्ण चौकशी झाल्यास या प्रकरणामागील सत्य बाहेर येईल, अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.