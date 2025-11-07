सोलापूर

Pandharpur Municipal Election : प्रणिता भालके विरुद्ध साधना भोसले? नगराध्यक्षपदासाठी चुरस वाढली, आमदार अभिजीत पाटील कोणती भूमिका घेणार?

BJP announces to contest Pandharpur municipal election independently : पंढरपूर नगरपालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. भाजप स्वबळावर लढणार असून, विरोधी आघाडीत नगराध्यक्षपदावरून मोठे घमासान सुरु आहे.
Pandharpur Municipal Election

Pandharpur Municipal Election

esakal

भारत नागणे
Updated on

पंढरपूर : पंढरपुरात नगरपालिका निवडणुकीची (Municipal Elections in Pandharpur) मोर्चेबांधणी सुरु झाली आहे. भाजपने स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली आहे. तर, दुसरीकडे परिचारक विरोधी (भाजप) आघाडीत नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारीवरुन घमासान सुरु झाले आहे. ऐनवेळी प्रणिता भालके (Pranita Bhalke) यांनी इच्छुक असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे माजी नगराध्यक्षा साधना भोसले यांनीही नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक लढवण्यावर आपण ठाम असल्याचे जाहीर केले आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
pandharpur
Maharashtra Politics
Pandharpur Municipality

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com