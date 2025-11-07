Pandharpur Municipal Election : प्रणिता भालके विरुद्ध साधना भोसले? नगराध्यक्षपदासाठी चुरस वाढली, आमदार अभिजीत पाटील कोणती भूमिका घेणार?

पंढरपूर : पंढरपुरात नगरपालिका निवडणुकीची (Municipal Elections in Pandharpur) मोर्चेबांधणी सुरु झाली आहे. भाजपने स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली आहे. तर, दुसरीकडे परिचारक विरोधी (भाजप) आघाडीत नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारीवरुन घमासान सुरु झाले आहे. ऐनवेळी प्रणिता भालके (Pranita Bhalke) यांनी इच्छुक असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे माजी नगराध्यक्षा साधना भोसले यांनीही नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक लढवण्यावर आपण ठाम असल्याचे जाहीर केले आहे. .त्यानंतर नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारीवरुन भाजप विरोधी आघाडीत बिघाडी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भाजप विरोधी आघाडीसाठी पुढाकार घेणारे आमदार अभिजीत पाटील कोणती राजकीय भूमिका घेतात याकडेही लक्ष लागले आहे..Jana Gana Mana Controversy : 'जन गण मन' हे ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या स्वागतासाठी रचलेले गीत; भाजप खासदाराच्या वादग्रस्त वक्तव्याने खळबळ.पालिका निवडणूक भाजप नेते माजी आमदार प्रशांत परिचारक यांच्या नेतृत्वाखाली लढविली जाणार आहे. परिचारकांनी मागील काही दिवसांपासून तशी तयारी केली आहे. तर, दुसरीकडे मारुन मुटकून परिचारक विरोधी आघाडी करण्याचे आमदार अभिजीत पाटील, मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांचे प्रयत्न सुरु आहेत. दिलीप धोत्रे यांनी आघाडीसाठी अनेक बैठकाही घेतल्या आहेत..तथापि, नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारीवरून आघाडीच्या नेत्यांमध्ये वाद विकोपाला गेला आहे. भगीरथ भालके यांच्या पत्नी प्रणिती भालके या देखील निवडणूक लढवण्यावर ठाम असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे माजी उपनगराध्यक्ष नागेश भोसले व त्यांच्या सहकार्यांनी भालके यांच्या उमेदवारीला स्पष्ट विरोध केला आहे. त्यामुळे परिचारक विरोधी आघाडीत फूट पडण्याची चिन्हे असतानाच आघाडीतील अनेक जणांनी नगसेवकपदासाठी परस्पर उमेदवारी जाहीर करुन सोशल मीडियातून तसा प्रचारही सुरु केला आहे..आघाडीमध्ये एकमुखी नेतृत्वाचा अभाव अल्याचेही या निमित्ताने समोर आले आहे. परिचारक विरोधी आघाडीतील प्रमुख सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे साखर कारखान्याचे अध्यक्ष कल्याणराव काळे, युवराज पाटील, संतोष नेहतराव यांनाही आपली भूमिका अद्याप स्पष्ट केली नाही. पालिका निवडणुकीत काळे, पाटील व नेहतराव यांचाही भूमिकाही महत्त्वाची राहणार आहे. नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारीवर आघाडीत एकमत होत नसल्याने आघाडीतील नेते चिंताग्रस्त झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.