Pandharpur Politics : 'पाटलांच्या पराभवासाठीच शिंदेंचा भाजप प्रवेश'; मंत्री जयकुमार गोरेंचा आमदार पाटलांना सूचक इशारा

Political Clashes Intensify Ahead of Pandharpur Municipal Elections : पंढरपूरमध्ये नगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय संघर्ष चिघळला आहे.
Pandharpur Municipal Election Politics

पंढरपूर : नगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने (Pandharpur Municipal Election Politics) राजकीय फटाके फुटू लागले आहेत. शुक्रवारी (ता. २१) ग्रामविकास मंत्री तथा सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे (Jaykumar Gore) यांनी माढ्याचे शरद पवार गटाचे आमदार अभिजित पाटील यांना सूचक इशारा दिला आहे.

