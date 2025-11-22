Pandharpur Politics : 'पाटलांच्या पराभवासाठीच शिंदेंचा भाजप प्रवेश'; मंत्री जयकुमार गोरेंचा आमदार पाटलांना सूचक इशारा

पंढरपूर : नगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने (Pandharpur Municipal Election Politics) राजकीय फटाके फुटू लागले आहेत. शुक्रवारी (ता. २१) ग्रामविकास मंत्री तथा सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे (Jaykumar Gore) यांनी माढ्याचे शरद पवार गटाचे आमदार अभिजित पाटील यांना सूचक इशारा दिला आहे..माढ्यातील सर्व निवडणुकांमध्ये आमदार अभिजित पाटील यांचा पराभव करण्यासाठीच रणजित शिंदे यांना भाजपमध्ये प्रवेश दिला आहे. येत्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीमध्ये त्याची सुरवात झालेली दिसेल, असा दावाही मंत्री गोरे यांनी केला आहे..महाबळेश्वरमध्ये शिवसेनेला धक्का! उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या बहिणीचा राष्ट्रवादीत प्रवेश, नगराध्यक्षपदासाठी बंडखोरी मोडीत!.आमदार अभिजित पाटील यांनी पंढरपूर नगरपालिका निवडणुकीमध्ये भाजप विरोधात विठ्ठल परिवार म्हणून मोट बांधण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याला काही प्रमाणात यशही आले. परंतु, आमदार पाटील यांनी तिसरी आघाडी करून सारिका साबळे यांचा नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवारी अर्जही दाखल केला. परंतु, उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी साबळे यांनी माघार घेतल्याने आमदार पाटील यांची राजकीय कोंडी झाली आहे..अशातच आज (शुक्रवारी) पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी आमदार पाटील यांच्यावर निशाणा साधला. मंत्री गोरे यांच्या उपस्थितीत आज भाजप उमेदवार श्यामल शिरसट यांच्या प्रचाराचा प्रारंभ झाला. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी बोलताना आमदार पाटील यांचा चांगलाच समाचार घेतला. यावेळी माजी आमदार प्रशांत परिचारक, संजय आवताडे, लक्ष्मण शिरसट आदी उपस्थित होते..मंत्री गोरे म्हणाले, आमदार अभिजित पाटील हे त्यांच्या पक्षाचे काम करत आहेत, आम्ही आमच्या पक्षाचे काम करत आहोत. परंतु, येत्या सर्व निवडणुकांमध्ये आमदार अभिजित पाटील यांचा पराभव करण्यासाठी भाजपने कंबर कसली असून, रणजित शिंदे यांना भाजपने ताकद देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अभिजित पाटील कितीही आमच्या जवळ आले तरी ते आमचे आता विरोधक आहेत. त्याची सुरवात आगामी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीपासून झालेली दिसेल..आमदार शहाजी पाटील हे आमचे मित्र आहेत. त्यांना मी आदर्श मानतो. सांगोला नगरपालिका निवडणुकी संदर्भात युतीचा प्रस्ताव त्यांनी दिलेला नाही. या दरम्यान एकदा भेट झाली. त्यावेळी मैत्रीपूर्ण लढण्याबाबत चर्चा झाली. स्थानिक लोकांनी एकत्रित येऊन आघाडी केली आहे. त्यामुळे शहाजी पाटील हे व्यथित झाले आहेत. निवडणुकीनंतर ते आमच्या सोबतच राहतील..मुस्लिम समाज भाजप सोबतनगरपालिका निवडणुकीमध्ये पंढरपूर शहरासह राज्यातील मुस्लिम समाज भाजप सोबत आहे. अनेक ठिकाणी मुस्लिम समाजाचे उमेदवार कमळ चिन्हावर निवडणुकीसाठी उभे आहेत. देशभरातील मुस्लिम समाजातील महिलांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आशीर्वाद दिले आहेत. बिहार निवडणुकीमध्ये मुस्लिम बहुल भागातून भाजपचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये देखील मुस्लिम समाज भाजप सोबत राहणार असल्याचेही मंत्री गोरे यांनी सांगितले..राजकीय पुनर्वसनाची ही निवडणूक नाहीपंढरपूर नगरपालिकेची निवडणूक ही शहराच्या विकास कामांना गती देण्यासाठी आहे, एखाद्या व्यक्तीचे राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठी नाही, असा टोला माजी आमदार प्रशांत परिचारक यांनी भगीरथ भालके यांचा नामोल्लेख न करता लगावला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.