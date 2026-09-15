सोलापूर

Pandharpur Ring Road: पंढरपुरातील रिंग रोडसह ९ रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी; ४९३ कोटी ६६ लाख रुपयांचा निधी, दगडी पुलाजवळ अन् मुंढेवाडीत बांधणार दोन नवीन पूल

Pandharpur Gets 493 Crore for Ring Road and 9 Road Projects: पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याला वेग; रिंग रोड, जोडरस्ते आणि दोन नव्या पुलांमुळे वाहतूक कोंडी कमी होऊन नदीपलीकडील भागाचा विकास वेगाने होणार
Pandharpur Gets 493 Crore Road Development Package Ring Road and 9 Roads Approved With Two New Bridges

Pandharpur Gets 493 Crore Road Development Package Ring Road and 9 Roads Approved With Two New Bridges

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सकाळ वृत्तसेवा
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-भारत नागणे

पंढरपूर: राज्यातील प्रमुख तीर्थक्षेत्र असलेल्या पंढरपुरात भाविकांसह वाहनांची संख्याही वाढत आहे. शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकारने तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याअंतर्गत नऊ रस्त्यांचे रुंदीकरण, सुधारणा आणि दोन पुलांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी सुमारे ४९३ कोटी ६६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्व कामांची टेंडर प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

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