Pandharpur Ring Road: पंढरपुरातील रिंग रोडसह ९ रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी; ४९३ कोटी ६६ लाख रुपयांचा निधी, दगडी पुलाजवळ अन् मुंढेवाडीत बांधणार दोन नवीन पूल

-भारत नागणे पंढरपूर: राज्यातील प्रमुख तीर्थक्षेत्र असलेल्या पंढरपुरात भाविकांसह वाहनांची संख्याही वाढत आहे. शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकारने तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याअंतर्गत नऊ रस्त्यांचे रुंदीकरण, सुधारणा आणि दोन पुलांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी सुमारे ४९३ कोटी ६६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्व कामांची टेंडर प्रक्रिया सुरू झाली आहे..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.चंद्रभागा नदीवर जुन्या दगडी पुलाजवळ आणि मुंढेवाडी येथे नवीन पूल बांधण्यात येणार आहेत. या दोन्ही पुलांमुळे नदीपैलतीरावरील पंढरपूरच्या विस्ताराला चालना मिळण्याबरोबरच शहरातील वाहतुकीचा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. कॉरिडॉरच्या कामाबरोबरच रस्त्यांच्या कामांनाही सरकारने प्राधान्य दिले आहे. पंढरपूर शहराभोवती प्रस्तावित रिंग रोडला जोडणारे ‘कनेक्टिंग रोड्स’ तयार करण्यात येणार आहेत. ही सर्व कामे चालू वर्षाच्या बजेट बुकलेटमध्ये समाविष्ट असून त्यांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. क्षेत्रनिहाय विस्तार हा आराखडा एनएच ९६५ (पुणे-पंढरपूर), ५६१ए आणि राज्य महामार्ग (एसएच) यांना छेदतो. त्यामुळे आंतरजिल्हा प्रवास वेगवान होण्याबरोबरच वाखरी, पाखलपूर, गोपाळपूर, टाकळी आणि कासेगाव या परिसरांना एका सूत्रात जोडण्यास मदत होणार आहे..रिंग रोडचे महत्त्व प्रस्तावित रिंग रोड : शहराबाहेरील भागातून जाणाऱ्या या रस्त्यामुळे पुणे, सोलापूर, सातारा आणि सांगलीकडून येणारी अवजड वाहतूक शहरात न आणता बाहेरून वळवता येईल. प्रस्तावित जोड रस्ते : हे रस्ते रिंग रोडला शहराच्या अंतर्गत भागाशी जोडतील. त्यात जुना कासेगाव रस्ता, गोपाळपूर ते रांजणी रस्ता आणि पाखलपूर रस्ता यांसारख्या महत्त्वाच्या मार्गांचा समावेश आहे. प्रस्तावित पूल : भीमा नदीवर नवीन पुलांचे नियोजन करण्यात आले आहे. जुन्या दगडी पुलाजवळील पुलामुळे वारीकाळात नदीच्या दोन्ही बाजूंच्या गर्दीचे व्यवस्थापन सुलभ होईल. मुंढेवाडीतील नदीवरील पूल प्रस्तावित रिंग रोडसाठी बांधण्यात येणार आहे..मंजूर झालेली नऊ प्रमुख कामे पंढरपूर - देगाव - सुस्ते - टाकळी सिंकंदर -कुरोली जॉईन एमएच-३६५ रोडवरील भीमा नदीवर जुन्या दगडी पुलाजवळ मोठा पूल : ४५ कोटी संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग एनएच ९६५ ते रेल्वे गेट रस्ता : ३३ कोटी गोपाळपूर- रांजणी- ओझेवाडी रस्ता सुधारणा : २८ कोटी सांगोला-पंढरपूर रोडवर उड्डाणपूल व सुधारणा : ४०.९१ कोटी भटुंबरे- पाखलपूर- मेंढापूर रस्ता सुधारणा : २०.४० कोटी पंढरपूर बायपास रस्ते : वाखरी, टाकळी, कासेगाव, अनवली, मुंढेवाडी, देगाव रस्ते रुंदीकरण : २६८ कोटी गुंजेगाव- तानाळी- कासेगाव रस्ता : ३१.५० कोटी एनएच ६५ ते हिवरे- पेनूर- येवती- रोपळे- भोसे- पटवर्धन कुरोली- भाळवणी रस्ता : २५ कोटी..Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद. पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याअंतर्गत राज्य शासनाने चालू आर्थिक वर्षात पंढरपूरलगतचे सात रस्ते आणि दोन नवीन पुलांच्या कामांना मंजुरी दिली असून त्यासाठी ४९३ कोटी ६६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. तांत्रिक मंजुरी मिळाली असून या कामांची टेंडर प्रक्रिया सुरू आहे. प्रस्तावित रिंग रोडला हे सर्व रस्ते जोडले जाणार आहेत. त्यामुळे शहरातील वाहतुकीचा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.” - अमित निमकर, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पंढरपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.