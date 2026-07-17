Pandharpur Darshan: आषाढी एकादशीपूर्वी भक्तांसाठी खुशखबर! पंढरपुरात विठ्ठल-रुक्मिणीचे २४ तास दर्शन सुरू; व्हीआयपी अन्‌ टोकन बंद

पंढरपूर : ‘आतां कोठें धावे मन, तुझे चरण देखिलिया। भाग गेला सीण गेला, अवघा झाला आनंद...’ या संतोक्तीप्रमाणे लाखो भाविक विठुरायाच्या चरणस्पर्श दर्शनासाठी पंढरीकडे धाव घेत आहेत. येत्या २५ जुलै रोजी आषाढी एकादशीचा सोहळा साजरा होत असून, त्यासाठी देश-विदेशांतून लाखो भाविक पंढरपुरात दाखल होणार आहेत. जास्तीत जास्त भाविकांना विठुरायाचे पदस्पर्श दर्शन घेता यावे, यासाठी मंदिर समितीने गुरुवारपासून (ता. १६) २४ तास दर्शन व्यवस्था सुरू केली आहे. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.३ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या प्रक्षाळपूजेपर्यंत विठुराया भाविकांना अखंड दर्शन देणार आहे. त्यामुळे कमी वेळेत अधिकाधिक भाविकांना दर्शनाचा लाभ मिळणार आहे.गुरुवारी (ता. १६) सकाळी विधिवत पूजा करून ‘श्रीं’चा पलंग काढण्यात आला. श्री विठ्ठलाच्या मूर्तीच्या पाठीशी लोड, तर श्री रुक्मिणी मातेच्या मूर्तीच्या पाठीशी तक्क्या देण्यात आला. आजपासून श्री विठ्ठल- रुक्मिणी मातेचे २४ तास मुखदर्शन, तर २२ तास १५ मिनिटे पदस्पर्श दर्शन सुरू राहणार असल्याची माहिती मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी दिली..औसेकर महाराज म्हणाले, आषाढी यात्रा काळात ‘श्रीं’चा पलंग काढल्यानंतर काकड आरती, पोशाख, धूपारती, शेजारती आदी राजोपचार तात्पुरते बंद राहतील. मात्र, नित्यपूजा, महानैवेद्य आणि गंधाक्षता हे नित्योपचार नियमित सुरू राहतील. ३ ऑगस्ट (प्रक्षाळपूजा) पर्यंत भाविकांना २४ तास दर्शनाची सुविधा उपलब्ध राहणार आहे..आषाढी यात्रेदरम्यान भाविकांना जलद, सुलभ आणि सुरक्षित दर्शन मिळावे यासाठी मंदिर समितीने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. दर्शनरांगेत बॅरिकेडिंग व संरक्षक जाळी बसवून घुसखोरी रोखण्यात आली आहे. व्हीआयपी दर्शन व टोकन दर्शन व्यवस्था पूर्णपणे बंद करण्यात आली असून, भाविकांच्या हस्ते होणाऱ्या पूजाही बंद करण्यात आल्या आहेत.‘श्रीं’च्या नित्योपचारापूर्वी दर्शनरांग योग्य पद्धतीने नियंत्रित करून दर्शन बंद राहण्याचा कालावधी कमीत कमी ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. भाविकांना शक्य तितक्या कमी वेळेत दर्शन मिळावे, यासाठी आवश्यक ती सर्व दक्षता घेतली जात असल्याची माहिती कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी दिली..यावेळी सदस्य शकुंतला नडगिरे, संभाजी शिंदे, ॲड. माधवी निगडे, ह.भ.प. प्रकाश जवंजाळ, ह.भ.प. शिवाजीराव मोरे, प्रणिता भालके, कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके, व्यवस्थापक प्रवीणकुमार घम, लेखाधिकारी मुकेश अनेचा, विभाग प्रमुख भीमाशंकर सारवाडकर तसेच पौरोहित्य करणारे कर्मचारी उपस्थित होते..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.ठळक बाबी...दर्शनरांगेतील रहदारी सुरळीत राहण्यासाठी तात्पुरत्या उड्डाणपुलाची उभारणी करण्यात आली आहे. तसेच अनुभवी पर्यवेक्षक, कमांडोज आणि माजी सैनिकांची सुरक्षा व्यवस्थेत नियुक्ती करण्यात आली आहे. मंदिर व परिसरातील हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. यात्रा काळात मंदिराचे व्हीआयपी प्रवेशद्वार बंद ठेवण्यात आले असून, सार्वजनिक सूचना प्रसारण प्रणाली, लाइव्ह दर्शन व्यवस्था आणि दर्शनरांगेत भक्तिगीतांचे प्रसारण अशा विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.