Pandharpur News: पंढरपुरातील विठुरायाची श्रीमंती वाढू लागली; पाच वर्षांत २०० कोटींचे उत्पन्न, सात पटीने वाढ; ७ कोटी भाविकांची हजेरी!

-भारत नागणेपंढरपूर: महाराष्ट्रातील गोरगरिबांचे आणि कष्टकरी शेतकऱ्यांचे लाडके दैवत असलेल्या पंढरपूरच्या विठुरायाची दिवसेंदिवस श्रीमंती वाढू लागली आहे. भक्तांनी गेल्या पाच वर्षात विठुरायाच्या चरणावर तब्बल दोनशे कोटीहून अधिक रुपयांचे दान अर्पण करून देवाचा खजिना अधिक समृध्द केला आहे. श्री विठ्ठल मंदिर समितीने भाविकांसाठी विविध सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्याने राज्यासह देशभरातून येणाऱ्या भाविकांची संख्यादेखील लक्षणीय वाढली आहे. आषाढी, कार्तिकी, माघी आणि चैत्री या प्रमुख चार यात्रेसाठी दरवर्षी लाखो भाविक विठ्ठल रुक्मिणी दर्शनासाठी पंढरपूरला येतात. या शिवाय दररोज किमान एक लाखभर भाविक पंढरीत येऊन विठुरायाच्या चरणी लीन होतात. वर्षभरामध्ये एक कोटीपेक्षा अधिक भाविक पंढरीत येतात. येणारे भाविक श्री विठ्ठल चरणावर स्वखुशीने दान अर्पण करतात. यामध्ये रोख रक्कमेसह सोने, चांदीचे दागिनेही देवाला अर्पण केले जातात..नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात समितीला मिळालेल्या उत्पन्नाचे आतापर्यंतचे सर्व विक्रम मोडून काढले आहेत. मागील एका वर्षात समितीला तब्बल ६९ कोटी ३० लाख ९७ हजार ४१२ रुपयांचे विविध माध्यमातून उत्पन्न मिळाले आहे. तर २०२० ते २०२५ या पाच वर्षाच्या काळात मंदिर समितीला २०० कोटी २१ लाख ४८ हजार ६१५ रुपयांचे भरघोस असे उत्पन्न मिळाले आहे. या काळात सुमारे ७ कोटीहून अधिक भाविकांनी पंढरीत येऊन हजेरी लावल्याचे मंदिर समितीकडून सांगण्यात आले आहे..विठुरायाच्या खजिन्यात अनेक ऐतिहासिक अन् दुर्मिळ दागिनेविठ्ठलाच्या खजिन्यात सोने, चांदी, पाचू, माणिक, मोती, पोवळे असे अनेक ऐतिहासिक आणि दुर्मिळ दागिने आहेत. हे दागिने राजा महाराजांनी देवाला पूर्वीच्या काळी अर्पण केल्याची नोंद आहे. हे दागिने देवाला आषाढी, कार्तिकीसह दिवाळी, पाडवा, नवरात्र आदी सणाच्यावेळी परिधान केले जातात. देवाला परिधान करण्यासाठी मागील काही वर्षात अनेक भाविकांनी सोन्याचे दागिने अर्पण केले आहेत. रोख रकमेबरोबरच सोने चांदीच्या दागिन्यांनीही देवाचा खजिना भरला आहे..श्री विठ्ठल रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी देशभरातून भाविक मोठ्या संख्येने येतात. दररोज येणाऱ्या भाविकांची संख्याही लाखांवर गेली आहे. येथे येणाऱ्या भाविकांची मंदिर समितीकडून दर्शनबरोबरच इतर मूलभूत सोयीसुविधा दिल्या जातात. त्यामुळे यापुढच्या काळात देखील भाविकांची संख्या वाढणार आहे. देवाच्या देणगीत मोठी वाढ झाली आहे. मागील पाच वर्षात मंदिर समितीला देणगीसह विविध माध्यमातून २०० कोटी २१ लाख रुपये मिळाले आहेत. भाविकांचे सुलभ दर्शन व्हावे, यासाठी दर्शन मंडप उभारण्यात येणार आहे. मंदिर समितीने चांगल्या पद्धतीने काम केल्याचे हे फलित आहे.- गहिनाथ महाराज औसेकर, सहअध्यक्ष, श्री विठ्ठल मंदिर समिती, पंढरपूर.कोविडनंतर भाविक अन् उत्पन्नात वाढपाच वर्षापूर्वी (२०२०) कोरोना महामारी आली होती. या काळात जवळपास वर्षभर श्री विठ्ठल मंदिर बंद ठेवण्यात आले होते. तरीही देशभरातील भाविकांनी मंदिर समितीला ऑनलाइन देणगी देवून सेवाभाव जपला होता. कोरोनात समितीला १० कोटी ५८ लाख ४६ हजारांचे उत्पन्न मिळाले. कोरोनानंतर मात्र उत्पन्नात भरघोस वाढ झाली आहे. कोरोनानंतर मंदिर समितीच्या उत्पन्नात तब्बल सात पट वाढ झाली आहे.