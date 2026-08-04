Pandharpur Wari: श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मातेची प्रक्षाळपूजा भक्तिभावात; देवाचे राजोपचार सुरू, आषाढी वारीकाळातले २४ तास दर्शन आता बंद

पंढरपूर : आषाढी यात्रेच्या सोहळ्यानंतर सोमवारी (ता. ३) श्री विठ्ठल आणि रुक्मिणी मातेची प्रक्षाळ पूजा भक्ती भावाने संपन्न झाली. आजपासून देवाचे राजोपचार सुरू करण्यात आले. दरम्यान आषाढीवारी काळात सुरू असलेले देवाचे २४ तास दर्शनही आजपासून बंद झाले. आषाढीवारी काळात जास्तीत जास्त भाविकांना देवाचे दर्शन घेता यावे यासाठी १६ जुलै रोजी श्रींचा पलंग काढण्यात आला होता. .Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.तेव्हापासून देवाचे २४ तास दर्शन सुरू झाले होते. या काळात श्री विठ्ठलास लोड व श्री रूक्मिणी मातेस तक्या देण्यात आला होता. त्यामुळे काकडा आरती, पोशाख, धुपारती, शेजारती इत्यादी राजोपचार बंद केले होते. आज प्रक्षाळपूजेनंतर देवाचे सर्व राजोपचार सुरू करण्यात आले. मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर व सदस्य प्रकाश महाराज जवंजाळ यांच्या हस्ते विठ्ठल रुक्मिणी मातेची प्रक्षाळ पूजा करण्यात आली. पूजेच्या सुरवातीला मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी सचिन इथापे व व्यवस्थापक प्रवीणकुमार घम यांच्या हस्ते देवाला पहिले स्नान घालण्यात आले..देवाचा शिणवटा व थकवा घालवण्यासाठी आर्युवेदिक काढा श्रीस नैवेद्य म्हणून रात्री शेजारतीवेळी दाखविण्यात आला. आजपासून श्री.विठ्ठलास व श्री.रूक्मिणी मातेस पहाटे होणारी काकडा आरती, नित्यपूजा, महानैवेद्य, पोषाख, धुपारती व शेजारती इथपर्यंतचे सर्व राजोपचार परंपरेनुसार सुरू करण्यात आले. प्रक्षाळ पूजेनिमित्त विठ्ठल रुक्मिणी मातेला विविध अलंकार परिधान करण्यात आले. .यामध्ये विठुरायाला सोने मुकूट, मोत्याचा तुरा, कौस्तुभ मणी, हिऱ्याचा कंगनजोड, दंडपेट्याजोड, नाम हिऱ्याचा, शिरपेच, मोत्याची कंठी, मोहरांची माळ, पुतळ्याची माळ, तोडे जोड, तुळशीची माळ, मत्स्य जोड तर रुक्मिणी मातेला सोने मुकुट, वाक्या जोड, तोडेजोड, तांबडी, चिंचपेटी, जव मणी पदक, जवेच्या माळा, लक्ष्मी हार, मोहरांची माळ, पुतळ्यांची माळ, हायकोल सरी, कंबरपट्टा आदी अलंकार परिधान केले. त्यामुळे देवाचे रूप अधिकच खुलून दिसत आहे..आकर्षक फुलांची सजावटप्रक्षाळ पूजेनिमित्ताने मंदिरात आकर्षक फुलांची सजावट देखील करण्यात आली होती. फुलांनी सजवलेले मंदिर पाहून भाविक देखील सुखावले होते. यावेळी मंदिर समितीचे सदस्य संभाजी शिंदे, शकुंतला नडगीरे, व्यवस्थापक प्रवीणकुमार घम आदी उपस्थित होते..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.आकर्षक फुलांची सजावटप्रक्षाळ पूजेनिमित्ताने मंदिरात आकर्षक फुलांची सजावट देखील करण्यात आली होती. फुलांनी सजवलेले मंदिर पाहून भाविक देखील सुखावले होते. यावेळी मंदिर समितीचे सदस्य संभाजी शिंदे, शकुंतला नडगीरे, व्यवस्थापक प्रवीणकुमार घम आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.