Pandharpur Vitthal Temple: विठुराया धावला शेतकऱ्यांच्या मदतीला! विठ्ठल मंदिर समितीची मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीस दोन कोटींची मदत

पंढरपूर : गरीबांचा देव आणि कष्टकरी शेतकऱ्यांचे दैवत असलेल्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणीने दुष्काळाच्या भीषण संकटात आपल्या लाडक्या भक्तांच्या मदतीला धाव घेतली आहे. मंदिर समितीने दुष्काळ निवारणासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीस दोन कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मदतीचा धनादेश सुपूर्द केला जाईल, अशी माहिती मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी आज दिली. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...गहिनीनाथ महाराज औसेकर म्हणाले, ‘‘यावर्षी राज्यात तीव्र दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विठ्ठल-रुक्मिणी माता हे शेतकऱ्यांचे दैवत असून शेतकरी आणि कष्टकरी हे विठुरायाचे भक्त आहेत. अनेक भक्तांनी यापूर्वी मंदिर समितीला मोठी मदत केली आहे. आज त्याच भक्तांवर दुष्काळाचे संकट ओढवले आहे. अशा परिस्थितीत सामाजिक बांधिलकी म्हणून मंदिर समितीने मुख्यमंत्री सहायता निधीस दोन कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे.’’.मंदिर समितीची २०२७ साठी दिनदर्शिका व दैनंदिनी छपाई, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या पंढरपूर येथील पर्यटक निवासासाठी जागा उपलब्ध करून घेण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली.मंदिर समितीच्या जमिनी व मालमत्तेच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी शासन सेवेतून सेवानिवृत्त व अनुभवी नायब तहसीलदार यांची मानधन तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात मालमत्ता अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर व मंदिर समितीचे कर्मचारी तुकाराम कुलकर्णी यांच्या नुकत्याच झालेल्या निधनाबद्दल सभेत श्रद्धांजली अर्पण करून शोकप्रस्ताव पारित करण्यात आला. मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज यांच्या अध्यक्षतेखाली आज समितीची बैठक झाली. सभेस सदस्य शकुंतला नडगिरे, डॉ. दिनेशकुमार कदम, संभाजी शिंदे, ह.भ.प. ज्ञानेश्वर देशमुख, ॲड. माधवी निगडे, ह.भ.प. प्रकाश जवंजाळ, भागवत भूषण अतुलशास्त्री भगरे गुरुजी, ह.भ.प. शिवाजीराव मोरे, कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत यादव, व्यवस्थापक प्रविणकुमार घम, लेखाधिकारी मुकेश अनेचा, आस्थापना विभाग प्रमुख राजेंद्र सुभेदार आदी उपस्थित होते..Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा.कार्तिकीसाठी १४ नोव्हेंबरपासून २४ तास दर्शनकार्तिकी यात्रेचा सोहळा १० ते २४ नोव्हेंबर या कालावधीत साजरा होत असून, भाविकांच्या सोयीसाठी १४ नोव्हेंबरपासून देवाचे २४ तास दर्शन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. आषाढी यात्रेच्या धर्तीवर कार्तिकी यात्रेतही सुलभ व जलद दर्शन व्यवस्थेबरोबरच स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, आरोग्य, सुरक्षा, निवास व इतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यात्रेतील प्रथा-परंपरा, शासकीय महापूजा, मंदिर समितीमार्फत होणारी पाद्यपूजा, नित्यपूजा तसेच भाविकांना देण्यात येणाऱ्या विविध सुविधांचा आढावाही बैठकीत घेण्यात आला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.