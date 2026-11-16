Pandharpur Well Collapse: कठडा अन्‌ विहिरीत गाडले गेले चार मजूर! आंबे येथील हृदयद्रावक घटना; तीन गावांत शोककळा, १३ तासांनंतर सापडला एकाचा मृतदेह

पंढरपूर : विहिरीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर मोजमाप घेण्यासाठी आत उतरलेल्या चार मजुरांवर काळाने घाला घातला. आंबे (ता. पंढरपूर) येथील ५० फूट खोल विहिरीचा कठडा अचानक कोसळल्याने माती आणि मोठमोठे दगड विहिरीत कोसळले. क्षणार्धात सुमारे २० ते २५ फूट विहीर बुजली आणि आत काम करणारे चार मजूर ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले. रविवारी सकाळी नऊच्या सुमारास झालेल्या या दुर्घटनेने आंबेसह अनवली आणि रांझणीवर शोककळा पसरली. बचावासाठी ग्रामस्थ, प्रशासन आणि एनडीआरएफचे रात्री उशिरापर्यंत प्रयत्न सुरू होते. तब्बल १३ तासांनंतर रात्री साडेदहाच्या सुमारास सिद्धेश्वर घाडगे यांचा मृतदेह सापडला. अन्य तिघांचा शोध सुरूच होता..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...मंगेश मोरे (वय ३५), सिद्धेश्वर घाडगे (वय ४५, दोघे रा. राझंणी), आबासाहेब घोडके (वय ५०), तानाजी घोडके (वय ५४, दोघे रा. अनवली) अशी मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडल्या गेलेल्या चार मजुरांची नावे आहेत. येथील शेतकरी निवास शिंदे यांच्या शेतात नवीन विहीर खोदण्याचे काम सुरू होते. शनिवारी विहिरीचे काम पूर्ण झाले होते. दरम्यान, विहिरीच्या कामाचे मोजमाप घेण्यासाठी चार मजूर रविवारी सकाळी क्रेनच्या साहाय्याने विहिरीत उतरले होते. मोजमाप घेण्याचे काम सुरू असताना विहिरीचा काही भाग अचानक कोसळला. .काही कळण्याच्या आत माती आणि मोठमोठ्या दगडांच्या ढिगाऱ्याखाली चारही मजूर गाडले गेले. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या विहीर मालकाने ही घटना गावातील काही लोकांना सांगितली. त्यानंतर ग्रामस्थ मदतीसाठी धावून आले. परंतु, विहीर माती आणि दगडांच्या ढिगाऱ्याने पूर्ण बुजली होती. त्यानंतर मोठ्या क्रेनच्या साहाय्याने माती व दगड उपसण्याचे काम सुरू करण्यात आले. घटनास्थळी नागरिकांची मोठी गर्दी झाली होती. या घटनेची पंढरपूर तालुका पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली असून, पुढील तपास पोलिस निरीक्षक श्री. चिल्लेवार हे करीत आहेत..एनडीआरएफच्या पथकाकडून बचावकार्याला वेगविहिरीत गाडल्या गेलेल्या चार मजुरांच्या बचावासाठी पुणे येथून एनडीआरएफच्या पथकाला पाचारण करण्यात आले. रात्री उशिरा हे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. सकाळी अकरापासून ग्रामस्थ, पोलिस आणि महसूल प्रशासनाकडून बचावकार्य सुरू होते. मात्र, विहिरीत मोठ्या प्रमाणात माती व दगड कोसळल्याने तसेच आवश्यक यंत्रणा अपुरी पडल्याने बचावकार्यात अडथळे येत होते. एनडीआरएफचे पथक दाखल झाल्यानंतर बचावकार्याला वेग आला. ग्रामस्थ आणि बचाव पथकाकडून रात्री उशिरापर्यंत शोधमोहीम सुरू होती. घटनास्थळी नागरिकांची मोठी गर्दी झाली होती..आंबे, अनवली, रांझणी परिसरात हळहळआंबे येथील या घटनेमुळे अनवली, राझंणी परिसरात शोककळा पसरली आहे. राझंणी येथील मंगेश मोरे व सिद्धेश्वर घाडगे हे दोघे, तर अनवली येथील आबासाहेब घोडके व तानाजी घोडके हे दोघे या दुर्घटनेत गाडले गेल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. या घटनेनंतर आंबे गावातील सर्व दुकाने बंद करण्यात आली. तसेच अनवली व राझंणी येथेही या घटनेविषयी दुःख व्यक्त केले जात आहे..Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.५० फूट विहीर माती अन् दगडांनी बुजलीजेसीबीच्या साहाय्याने ५० फूट खोल विहीर खोदण्यात आली होती. १२ दिवस काम सुरू होते. काम पूर्ण झाल्यानंतर रविवारी सकाळी चार मजूर विहिरीचे मोजमाप घेण्यासाठी आत उतरले. अचानक विहिरीचा काही भाग कोसळला आणि काही समजण्याच्या आत २० ते २५ फूट विहीर माती आणि दगडांनी बुजली. आतील चारही मजूर दबले गेले. दरम्यान, अशी घटना घडेल असे कधीही वाटले नव्हते, अशी प्रतिक्रिया विहीर मालक निवास शिंदे यांनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.