Pandharpur Woman Dies : चुकीचे रक्त दिल्याने पंढरपुरात गर्भवतीचा मृत्यू; मृत्यूस ब्लड बँक अन्‌ डॉक्टर जबाबदार असल्याचा नातेवाइकांचा आरोप

Medical Negligence Case Reported in Pandharpur : पंढरपूरच्या खासगी रुग्णालयात गर्भवती आरती चव्हाण हिला आवश्यक चाचणी न करता चुकीचे रक्त चढवल्याचा आरोप नातेवाइकांनी केला असून या गंभीर हलगर्जीमुळे तिचा मृत्यू झाला.
पंढरपूर : आढीव (ता. पंढरपूर) येथील एका प्रसूतीसाठी रुग्णालयात दाखल असलेल्या महिलेला आवश्यक ती चाचणी न करता चुकीचे रक्त चढविल्यामुळे तिचा मृत्यू झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ब्लड बँकेने चुकीच्या रक्तगटाची पिशवी दिल्याने व डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे महिलेचा मृत्यू (Pandharpur Woman Dies) झाला आहे, असा आरोप नातेवाइकांनी केला आहे.

