Pandharpur Woman Dies : चुकीचे रक्त दिल्याने पंढरपुरात गर्भवतीचा मृत्यू; मृत्यूस ब्लड बँक अन्‌ डॉक्टर जबाबदार असल्याचा नातेवाइकांचा आरोप

पंढरपूर : आढीव (ता. पंढरपूर) येथील एका प्रसूतीसाठी रुग्णालयात दाखल असलेल्या महिलेला आवश्यक ती चाचणी न करता चुकीचे रक्त चढविल्यामुळे तिचा मृत्यू झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ब्लड बँकेने चुकीच्या रक्तगटाची पिशवी दिल्याने व डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे महिलेचा मृत्यू (Pandharpur Woman Dies) झाला आहे, असा आरोप नातेवाइकांनी केला आहे..आरती सूरज चव्हाण (वय २२) असे मृत्यू झालेल्या विवाहित महिलेचे (Married Woman) नाव आहे. आरती चव्हाण ही गर्भवती महिला प्रसूतीसाठी पंढरपूर येथील खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाली होती. उपचारादरम्यान डॉक्टरांनी तिच्या कुटुंबाला तिच्यासाठी रक्त आणण्यास सांगितले..त्यानंतर तिला रक्त चढवण्यात आले. मात्र, रक्त चढविल्यानंतर तिचा त्रास आणखीच वाढत गेला आणि तीन दिवसांनंतर तिचा सोलापूर येथील रुग्णालयात मृत्यू झाला. कुटुंबाने रक्त संकलन केंद्रावर गंभीर आरोप केला आहे..दरम्यान, शुक्रवारी उशिरा अन्न व औषध प्रशासनाने हॉस्पिटलमधील डॉक्टर आणि रक्त संकलन केंद्रातील टेक्निशियनचे लेखी जबाब घेतले आहेत. दरम्यान, रुग्णाला रक्त पुरवठा करणाऱ्या संबंधित रक्त संकलन केंद्राचे कामकाज त्वरित थांबवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या प्रकरणी अद्याप कोणावरही गुन्हा दाखल झालेला नाही..पंढरपूर शहरातील लिंक रोड लगत असलेल्या एका खासगी दवाखान्यामध्ये दोन-तीन दिवसांपूर्वी आढीव येथील आरती चव्हाण या महिलेला प्रसूतीसाठी दाखल करण्यात आले होते. प्रसूतीनंतर तिला मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव होत होता. त्यामुळे डॉक्टरांनी तिला रक्त चढविण्याची गरज असल्याचे सांगितले होते. त्याप्रमाणे नातेवाइकांनी एका ब्लड बँक स्टोअरेज येथून ओ पॉझिटिव्ह रक्त आणून दिले..परंतु, डॉक्टरांनी रक्त चढविल्यानंतर महिलेला जास्त त्रास सुरू झाला. त्यामुळे डॉक्टरांनी तिला सोलापूर येथे उपचारास घेऊन जाण्याचा सल्ला दिला. तिथेही तिला रक्त चढवण्यात आले; परंतु तीन दिवसांनंतरही तिचा त्रास काही कमी होत नव्हता. ब्लड बँकेने चुकीच्या रक्तगटाची पिशवी दिल्याने तिचा मृत्यू झाला असावा, असा आरोप नातेवाइकांनी केला आहे..