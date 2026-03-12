सोलापूर

Madha News : माढा पंचायत समितीच्या सभापतीपदी पंडित देशमुख; उपसभापतीपदी स्वाती गिड्डे यांची बिनविरोध निवड

माढा तालुका पंचायत समितीच्या सभापतीपदी भारतीय जनता पक्षाच्या मानेगाव पंचायत समिती गणातील पंडित देशमुख तर उपसभापतीपदी स्वाती गिड्डे यांची निवड बिनविरोध झाली आहे.
किरण चव्हाण
माढा - माढा तालुका पंचायत समितीच्या सभापतीपदी भारतीय जनता पक्षाच्या मानेगाव पंचायत समिती गणातील पंडित देशमुख तर उपसभापतीपदी स्वाती गिड्डे यांची निवड बिनविरोध झाली आहे.

माढा तालुक्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भारतीय जनता पक्षाचा सभापती व उपसभापती झाला आहे. पंचायत समितीत भारतीय जनता पक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाची सत्ता आली आहे.

