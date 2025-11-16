सोलापूर

Solapur Crime: 'पानगावात घरफोडी; ४ लाखांचा ऐवज लंपास', कुटुंबीय घराला कुलूप लावून शेतामध्ये चाेरट्यांनी डाव साधला..

Burglary in Pangav : बापू भीमराव गाडे (वय ५२, रा. पानगाव) यांनी अज्ञात चोरट्याविरोधात फिर्याद दाखल केली. चोरीची घटना शुक्रवारी (ता. १४) सकाळी साडेदहा ते सायंकाळी साडेपाचच्या दरम्यान घडली. फिर्यादीत म्हटले आहे की, आत्या आजारी असल्याने थोरले मानेगाव येथे गेलो होतो.
Burglary in Pangav:

Burglary in Pangav:

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बार्शी : पानगाव (ता. बार्शी) येथे कुटुंबीय घराला कुलूप लावून शेतामध्ये गेले असताना, भर दिवसा घरफोडी करून चोरट्यांनी कपाटातील चार तोळे सोने- चांदीचे दागिने असा चार लाख रुपयांचा ऐवज लंपास केला. बार्शी तालुका पोलिस ठाण्यात याबाबत गुन्हा दाखल झाला आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
robbery
police case
district
Farm
Theft
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com