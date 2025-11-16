Solapur Crime: 'पानगावात घरफोडी; ४ लाखांचा ऐवज लंपास', कुटुंबीय घराला कुलूप लावून शेतामध्ये चाेरट्यांनी डाव साधला..

बार्शी : पानगाव (ता. बार्शी) येथे कुटुंबीय घराला कुलूप लावून शेतामध्ये गेले असताना, भर दिवसा घरफोडी करून चोरट्यांनी कपाटातील चार तोळे सोने- चांदीचे दागिने असा चार लाख रुपयांचा ऐवज लंपास केला. बार्शी तालुका पोलिस ठाण्यात याबाबत गुन्हा दाखल झाला आहे..बापू भीमराव गाडे (वय ५२, रा. पानगाव) यांनी अज्ञात चोरट्याविरोधात फिर्याद दाखल केली. चोरीची घटना शुक्रवारी (ता. १४) सकाळी साडेदहा ते सायंकाळी साडेपाचच्या दरम्यान घडली. फिर्यादीत म्हटले आहे की, आत्या आजारी असल्याने थोरले मानेगाव येथे गेलो होतो. घराला कुलूप व गेटला कडी लावून पत्नी आणि मुलगा शेतात गेले होते. .काम आटोपून साडेपाचच्या दरम्यान घरी आले असता, दाराचा कुलूप-कडीकोयंडा उचकटल्याचे दिसले. मधील दरवाजा उघडा दिसला. बेडरूममधील कपाटाचा दरवाजा उघडून कपाटात ठेवलेले सात ग्रॅम झुबे, दीड तोळ्याचा लक्ष्मीहार, सहा ग्रॅमच्या कानातील साखळ्या, पाच ग्रॅमचा वेल, दोन ग्रॅमचे मणी, पाच ग्रॅमच्या दोन अंगठ्या, चांदीचे जोडवे, कडे असा सुमारे चार लाख रुपयांचा ऐवज चोरट्याने लंपास केल्याचे दिसून आले. पोलिस उपनिरीक्षक दत्तात्रेय भालेराव तपास करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.