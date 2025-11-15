सोलापूर

Pandharpur News : पंढरपूर सायकलर्स क्लबचे सदस्य पॅरा कमांडो समाधान थोरात वर्ल्ड हाफ आयर्नमॅन चॅम्पियनशिपसाठी पात्र

गोवा येथे नुकतीच पार पडलेल्या गोवा हाफ आयर्नमॅन ७०.३ या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्पर्धेत पहिल्यांदाच सहभागी होत समाधान थोरात यांनी ही कठीण त्रिस्पर्धा केवळ ५ तास २८ मिनिटांत पूर्ण केली.
राजकुमार घाडगे
पंढरपूर - पंढरपूर सायकलर्स क्लबचे सदस्य आणि देशसेवेत कार्यरत असलेले सोनके (ता. पंढरपूर) गावचे सुपुत्र पॅरा कमांडो समाधान थोरात यांनी यंदाच्या गोवा हाफ आयर्नमॅन ७०.३ या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्पर्धेत उल्लेखनीय यश मिळवत पंढरपूर तालुक्याचा मान उंचावला आहे.

