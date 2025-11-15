Pandharpur News : पंढरपूर सायकलर्स क्लबचे सदस्य पॅरा कमांडो समाधान थोरात वर्ल्ड हाफ आयर्नमॅन चॅम्पियनशिपसाठी पात्र

पंढरपूर - पंढरपूर सायकलर्स क्लबचे सदस्य आणि देशसेवेत कार्यरत असलेले सोनके (ता. पंढरपूर) गावचे सुपुत्र पॅरा कमांडो समाधान थोरात यांनी यंदाच्या गोवा हाफ आयर्नमॅन ७०.३ या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्पर्धेत उल्लेखनीय यश मिळवत पंढरपूर तालुक्याचा मान उंचावला आहे..गोवा येथे नुकतीच पार पडलेल्या या स्पर्धेत पहिल्यांदाच सहभागी होत त्यांनी ही कठीण त्रिस्पर्धा केवळ ५ तास २८ मिनिटांत पूर्ण केल्याने श्री. थोरात हे वर्ल्ड हाफ आयर्नमॅन चॅम्पियनशिपसाठी पात्र ठरले आहेत.गोवा हाफ आयर्नमॅन ७०.३ या स्पर्धेत स्पर्धकांना १.९ कि.मी. पोहणे, ९० कि.मी. सायकलिंग आणि २१.२ कि.मी. धावणे असा एकूण टप्पा ८ तास ३० मिनिटांत पूर्ण करावा लागतो. त्यातही ५ तास ३० मिनिटांच्या आत स्पर्धा पूर्ण केल्यास वर्ल्ड हाफ आयर्नमॅन चॅम्पियनशिपसाठी पात्रता मिळते..समाधान थोरात यांनी ही स्पर्धा केवळ ५ तास २८ मिनिटांत पूर्ण केल्याने त्यांची फ्रान्स येथे होणाऱ्या वर्ल्ड हाफ आयर्नमॅन चॅम्पियनशिपसाठी निवड झाली आहे. पहिल्याच प्रयत्नात दमदार कामगिरी करत त्यांनी आपल्या जिद्दीचे व मेहनतीचे सर्वोत्तम उदाहरण साकारले आहे. विशेष बाब म्हणजे गोवा येथील आयर्न मॅन स्पर्धेतील २५ ते २८ वर्षे या वयोगटामध्ये त्यांनी तिसरा क्रमांक पटकावला आहे..यापूर्वी त्यांनी सायकलिंगमधील नामांकित डेक्कन क्लिफ हॅंगर - पुणे टू गोवा (६४९ किमी) ही सायकल स्पर्धाही केवळ ३५ तासांत पूर्ण करत उल्लेखनीय कामगिरी केली होती. दोन भिन्न आणि अत्यंत आव्हानात्मक स्पर्धांमध्ये मिळवलेल्या या दुहेरी यशाबद्दल समाधान थोरात यांचे विविध स्तरांतून कौतुक करण्यात येत आहे.या उल्लेखनीय यशाबद्दल पंढरपूर सायकलर्स क्लबच्या वतीने समाधान थोरात यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. या कार्यक्रमाला पंढरपूर सायकलर्स क्लबचे सर्व सदस्य उपस्थित होते. आगामी स्पर्धांसाठी श्री. थोरात यांना मनःपूर्वक शुभेच्छा देण्यात आल्या..गोवा हाफ आयर्नमॅन ७०.३ या स्पर्धेसाठी मी मागील सहा महिन्यांपासून दररोज पाच ते सहा तास सराव करत होतो. पहिल्याच प्रयत्नात या स्पर्धेत यश प्राप्त झाल्याने माझी वर्ल्ड हाफ आयर्नमॅन चॅम्पियनशिपसाठी निवड झाली आहे. या स्पर्धेत उज्वल यश प्राप्त करून देशाचे नाव उंचावण्यासाठी मी प्रयत्नशील आहे.- समाधान थोरात, आयर्न मॅन स्पर्धा विजेते, पंढरपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.