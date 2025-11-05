Solapur Crime: 'साेलारपुरात महिला डॉक्टरचा रुग्णाकडून विनयभंग'; न्यायालयाने सुनावली १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी..

सोलापूर : थिनर प्राशन केलेल्या रुग्णाला तपासण्यासाठी आलेल्या निवासी महिला डॉक्टरचा विनयभंग झाल्याचा प्रकार सिव्हिल रुग्णालयात घडला आहे. दुसऱ्या रुग्णाचा केस पेपर डॉक्टर पाहत होत्या. त्यावेळी जवळ थांबलेल्या रुग्णाने डॉक्टरच्या मांडीला स्पर्श केला. त्याच्याविरुद्ध सदर बझार पोलिसांत विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. न्यायालयाने त्याला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी ठोठावली आहे. पुष्पक तिपण्णा तळभंडारे (वय २८, रा. अशोक नगर, भगतसिंग मार्केट, सोलापूर) असे त्या संशयिताचे नाव आहे..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.१ नोव्हेंबर रोजी रात्री साडेबाराच्या सुमारास एका डॉक्टरने रुग्णावरील उपचारासाठी निवासी महिला डॉक्टरला कॉल करून बोलावले. पी. जी. हॉस्टेलवरून तातडीने त्या महिला डॉक्टर रुग्णालयात पोचल्या. थिनर प्राशन केलेल्या रुग्णाचे केस पेपर डॉक्टर पहात होत्या. शेजारी उभारलेल्या व्यक्तीने डॉक्टरच्या मांडीला स्पर्श केला आणि बाजूला उभारून वाईट नजरेने एकटक पाहू लागला. .घाबरलेल्या महिला डॉक्टरने तेथील सेक्युरिटी कर्मचाऱ्यास बोलावले आणि हकिगत सांगितली. त्यानंतर त्याला पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. सध्या तो न्यायालयीन कोठडीत आहे. पोलिस उपनिरीक्षक प्रवीण पारडे तपास करीत आहेत..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...पोलिसांनी पकडताच उलटीचा बहाणा, पण...महिला डॉक्टरच्या विनयभंगाच्या गुन्ह्यात पोलिसांनी पुष्पक तळभंडारे याला अटक केली. तो सराईत गुन्हेगार असून त्याच्याविरुद्ध पूर्वीचे चोरीसह अन्य गुन्हे दाखल आहेत. पोलिसांनी त्याला अटक केल्यावर चक्कर आल्याचा बहाणा करून तो उलटी करू लागला. त्यामुळे त्याला एक दिवस उपचाराच्या निमित्ताने रुग्णालयातच ठेवावे लागले. दुसऱ्या दिवशी त्याला पोलिसांनी न्यायालयात हजर केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.