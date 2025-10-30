Chandrakant Khaire: पवार काँग्रेस सोडून ठाकरेंसोबत येतील; चंद्रकांत खैरेंनी सकाळ कार्यालयात केले अनेक गौप्यस्फोट..

सोलापूर: ज्यावेळेस राजसाहेब फुटले होते त्या वेळेस शरद पवार साहेबांचा मला फोन आला होता. ‘मराठी माणसाची एकी फुटू देऊ नका. साहेबांना सांग. किंवा दोघांना भेटून सांग तू की मराठी माणसाचं नुकसान होईल. फुटू नका.’ असे ते म्हणाले होते. त्याची आठवण मी पवारसाहेबांना करून दिली आहे. त्यांचीच इच्छा पूर्ण होत असल्यामुळे मराठी माणसासाठी पवारसाहेब हे काँग्रेसला सोडून आमच्यासोबत येतील, असा दावा शिवसेना (उबाठा) ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत खैरे यांनी केला. येथील सकाळ कार्यालयाला त्यांनी सदिच्छा भेट दिली. यावेळी संवादात अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी मते मांडली. .महायुती वरून एकत्र दिसत असली तरी त्यांच्यात मतभेद आहेत. शिंदे सेना आता संपल्यातच जमा आहे. केवळ पैशाच्या जोरावर पक्ष चालवता येत नसतो. अजितदादा हे फक्त त्यांचा घोटाळा उघडकीस येऊ नये यासाठी महायुतीत आहेत. भाजपवाले या दोघांना फार काळ सोबत ठेवणार नाहीत किंवा त्यांना संपवतील, असे भाकित श्री. खैरे यांनी यावेळी केले. महाआघाडीत जाऊनही शिवसेनेने हिंदुत्व सोडले नाही. मी स्वत: अनेक लव्ह जिहादची प्रकरणे थांबवली आहेत. त्यावर भाषणे केली आहेत. गोहत्येविरोधात मोठे काम केले आहे, असे त्यांनी सांगितले..काँग्रेसला सोबत घेणार नाहीच..माजी खासदार खैरे म्हणाले, मोठा भाऊ म्हणजे मोठा भाऊच. पण उद्धव हे राज यांना खूप मोठा अधिकार देतील, असं मला वाटतं. त्यांच्या एकीचा फायदा पुढे दिसून येईल. मुंबईची लढाई आता ठाकरे बंधूंसाठी निर्णायक असेल. पण, पुढील काळात शिवसेना काँग्रेससोबत असणारच नाही. विधानसभेला काँग्रेसमुळेच पक्षाचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे काँग्रेससोबत शिवसेनेने राहण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मराठी माणूस एकत्र आल्याचे काँग्रेसला पाहवत नाही. त्यामुळे त्यांना सोबत घेता येणार नाही..अदानी, अंबांनीशी नाही भांडण...अदानी हे केवळ मोदींना पाठबळ देतात म्हणून शिवसेना त्यांच्या विरोधात भूमिका घेते. अदानी आणि अंबानी या दोघांचे सर्वच पक्षात वैयक्तिक संबंध आहेत. बाळासाहेबांसाठी मी स्वतः धिरुभाई अंबानी यांना बोलून विमान मागवले होते. त्यामुळे आदित्य किंवा इतर नेते उद्योगपतींच्या कार्यक्रमात गेले तर ते चुकीचे नाही, असेही खैरे म्हणाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.