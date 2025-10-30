सोलापूर

Chandrakant Khaire: पवार काँग्रेस सोडून ठाकरेंसोबत येतील; चंद्रकांत खैरेंनी सकाळ कार्यालयात केले अनेक गौप्यस्फोट..

Political Shockwaves: महायुती वरून एकत्र दिसत असली तरी त्यांच्यात मतभेद आहेत. शिंदे सेना आता संपल्यातच जमा आहे. केवळ पैशाच्या जोरावर पक्ष चालवता येत नसतो. अजितदादा हे फक्त त्यांचा घोटाळा उघडकीस येऊ नये यासाठी महायुतीत आहेत.
Chandrakant Khaire makes shocking revelations at Sakal office — claims Pawar will soon leave Congress to join Thackeray camp.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: ज्यावेळेस राजसाहेब फुटले होते त्या वेळेस शरद पवार साहेबांचा मला फोन आला होता. ‘मराठी माणसाची एकी फुटू देऊ नका. साहेबांना सांग. किंवा दोघांना भेटून सांग तू की मराठी माणसाचं नुकसान होईल. फुटू नका.’ असे ते म्हणाले होते. त्याची आठवण मी पवारसाहेबांना करून दिली आहे. त्यांचीच इच्छा पूर्ण होत असल्यामुळे मराठी माणसासाठी पवारसाहेब हे काँग्रेसला सोडून आमच्यासोबत येतील, असा दावा शिवसेना (उबाठा) ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत खैरे यांनी केला. येथील सकाळ कार्यालयाला त्यांनी सदिच्छा भेट दिली. यावेळी संवादात अनेक मुद्द्यांवर त्‍यांनी मते मांडली.

Congress
Uddhav Thackeray
Sharad Pawar
Chandrakant Khaire
political
district
Maharashtra Politics
Solapur

