Phaltan-Pandharpur Railway Project : ब्रिटिशकालीन फलटण-पंढरपूर रेल्वे प्रकल्पाला वेग! जमीन मोजणी पूर्ण, रेल्वेकडे हस्तांतरणाची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू

पंढरपूर : ब्रिटिशकालीन बहुचर्चित फलटण- पंढरपूर रेल्वे प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीची मोजणी पूर्ण झाली (Phaltan-Pandharpur Railway Project) असून, जमीन रेल्वेकडे हस्तांतरित करण्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. फलटण, माळशिरस व पंढरपूर परिसरातील जमीन रेल्वेच्या ताब्यात देण्यासाठी महसूल प्रशासनाकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. .दरम्यान, रेल्वेमार्गासाठी बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना चालू बाजारभावाच्या चौपट नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी माढ्याचे माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी रेल्वेमंत्र्यांकडे केली आहे..पंढरपूर येथे झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत नाईक निंबाळकर यांनी प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना चालू बाजारभावाच्या चौपट दराने नुकसानभरपाई देण्याची आग्रही मागणी केली. याबाबत केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी थेट दूरध्वनीवरून संपर्क साधण्यात आला. यावर रेल्वेमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे नाईक निंबाळकर यांनी सांगितले..Kagal-Peth Naka Highway : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील कागल ते पेठ नाक्यावर कोंडी कायम; मुदतवाढ देऊनही काम अपूर्णच, 51 टक्के कामानंतर जुना ठेका केला रद्द.या बैठकीस आमदार सचिन पाटील, सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, सोलापूर जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, प्रांताधिकारी प्रियांका आंबेकर, तहसीलदार डॉ. अभिजित जाधव, शिवरूप राजे खर्डेकर, युवा नेते अमरसिंह नाईक निंबाळकर यांच्यासह अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित होते..Sardesai Wada in Kasba : छत्रपती संभाजी महाराजांचे महाराष्ट्रातील अखेरचे वास्तव्य असलेला ऐतिहासिक वाडा पडझडीच्या मार्गावर; मुख्यमंत्र्यांकडे संवर्धनासाठी आर्त हाक.जमीन मोजणी पूर्ण होऊन हस्तांतरणाची प्रक्रिया गतिमान झाल्याने हा प्रकल्प आता प्रत्यक्षात मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी चौपट मोबदल्याच्या मागणीवर आपण ठाम असल्याचे नाईक निंबाळकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.