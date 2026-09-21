सोलापूर

Phaltan-Pandharpur Railway Project : ब्रिटिशकालीन फलटण-पंढरपूर रेल्वे प्रकल्पाला वेग! जमीन मोजणी पूर्ण, रेल्वेकडे हस्तांतरणाची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू

Phaltan-Pandharpur Railway Land Acquisition : फलटण-पंढरपूर रेल्वे प्रकल्पासाठी जमिनीची मोजणी पूर्ण झाली असून हस्तांतरणाला वेग आला आहे. प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना चालू बाजारभावाच्या चौपट नुकसानभरपाई देण्याची मागणी रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी केली आहे.
Phaltan Pandharpur railway project land acquisition

Phaltan Pandharpur railway project land acquisition

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पंढरपूर : ब्रिटिशकालीन बहुचर्चित फलटण- पंढरपूर रेल्वे प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीची मोजणी पूर्ण झाली (Phaltan-Pandharpur Railway Project) असून, जमीन रेल्वेकडे हस्तांतरित करण्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. फलटण, माळशिरस व पंढरपूर परिसरातील जमीन रेल्वेच्या ताब्यात देण्यासाठी महसूल प्रशासनाकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.

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