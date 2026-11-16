सोलापूर

PhD Admission 2026: ‘पीएच.डी.’च्या ४४८ जागांसाठी १८०० अर्ज! २२, २३ नोव्हेंबरला ‘पेट’; तीनवेळा नजर हालली की आपोआप व्हाल ‘आऊट

PhD Entrance Test Candidates Face Automatic Disqualification: पेट परीक्षेत कॉपी रोखण्यासाठी नवा नियम; तीनवेळा नजर हलताच उमेदवार होणार अपात्र?
PET Exam 2026 for PhD Admission 448 Seats and 1800 Applicants Eye Movement Monitoring Technology to Prevent Cheating

PET Exam 2026 for PhD Admission 448 Seats and 1800 Applicants Eye Movement Monitoring Technology to Prevent Cheating

esakal

तात्या लांडगे
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-तात्या लांडगे

सोलापूर : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाने ‘पीएच.डी.’च्या ४४८ जागांसाठी २२ व २३ नोव्हेंबरला ऑनलाइन ‘पेट’ आयोजित केली आहे. अर्ज करण्यासाठी १६ नोव्हेंबरपर्यंत शेवटची मुदत असून, आतापर्यंत १८०० उमेदवारांनी अर्ज केल्याची माहिती विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाने दिली.

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