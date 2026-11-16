PhD Admission 2026: ‘पीएच.डी.’च्या ४४८ जागांसाठी १८०० अर्ज! २२, २३ नोव्हेंबरला ‘पेट’; तीनवेळा नजर हालली की आपोआप व्हाल ‘आऊट

-तात्या लांडगेसोलापूर : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाने ‘पीएच.डी.’च्या ४४८ जागांसाठी २२ व २३ नोव्हेंबरला ऑनलाइन ‘पेट’ आयोजित केली आहे. अर्ज करण्यासाठी १६ नोव्हेंबरपर्यंत शेवटची मुदत असून, आतापर्यंत १८०० उमेदवारांनी अर्ज केल्याची माहिती विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाने दिली..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...विद्यापीठाच्या पीएच.डी.साठी यंदा रसायनशास्त्र, कॉम्प्युटर सायन्स ॲंड इंजिनिअरिंग, फार्मसी, इलेक्ट्रॉनिक इंजिनिअरिंग आणि इंग्रजी या विषयांसाठी सर्वाधिक जागा आहेत. याशिवाय मॅकेनिकल इंजिनिअरिंग, कॉमर्स, इतिहास, झूलॉजी, हिंदी, शिक्षणशास्त्र आणि भूगोल या विषयांसाठीदेखील दोन अंकी जागा आहेत. २२ नोव्हेंबरला सकाळी ९ ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत कॉमन पेपर होईल. त्यानंतर दुपारी १ ते ४ या वेळेत स्पेशल विषयाचा पेपर होणार आहे..‘पेट’चा निकाल २७ नोव्हेंबरला जाहीर होणार असून, विद्यार्थ्यांना तो त्यांच्या लॉगिनवर ऑनलाइन पाहता येणार आहे. परीक्षार्थींसाठी विद्यापीठाकडून दोन तज्ज्ञांचे क्रमांक दिले जाणार असून, परीक्षेवेळी काही तांत्रिक अडचणी आल्यास त्या क्रमांकांवर परीक्षार्थी संपर्क साधू शकतील, असेही विद्यापीठाकडून सांगण्यात आले आहे. परीक्षा पारदर्शकपणे पार पडण्यासाठी विद्यापीठाचे एक पथक सर्व परीक्षार्थींवर लक्ष ठेवून असणार आहे. परीक्षेचे संपूर्ण व्हिडिओ रेकॉर्डिंग होणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले..‘पीएच.डी.’बद्दल थोडक्यात...एकूण जागा : ४४८१५ नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज : १८००अर्जासाठी शेवटची मुदत : १६ नोव्हेंबरपरीक्षा कधी होणार? : २२ व २३ नोव्हेंबरनिकाल जाहीर कधी? : २७ नोव्हेंबर.पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाची ‘पेट-१०’ २२ व २३ नोव्हेंबरला होणार आहे. तत्पूर्वी, विद्यार्थ्यांना परीक्षेची माहिती व्हावी आणि परीक्षेवेळी कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून २१ नोव्हेंबरला ‘मॉक टेस्ट’ घेतली जाणार आहे. सर्वांनी मॉक टेस्टमध्ये सहभागी व्हावे.- डॉ. लक्ष्मीकांत दामा, प्र-कुलगुरू.Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.तीनवेळा नजर हालली की ‘आऊट’‘पेट’ ऑनलाइन होणार असल्याने उमेदवारांना ही परीक्षा घरी बसूनही देता येणार आहे. मात्र, परीक्षार्थीला पेपर सुरू झाल्यापासून संपेपर्यंत लॅपटॉप, संगणक किंवा मोबाईलकडेच नजर ठेवावी लागणार आहे. परीक्षार्थीला परीक्षा सुरू झाल्यापासून कॅमेरा सुरू ठेवावा लागणार आहे. परीक्षा देताना तीनवेळा परीक्षार्थीची नजर हालली की आपोआप सबमिट बटण ऑन होऊन परीक्षार्थी ‘आऊट’ होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.