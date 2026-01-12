धक्कादायक! एसटी बसचा पास विसरल्याने महामार्गावरच उतरवलं; पप्पांना फोन करा विनवणी, चिमुकल्याच्या डाेळ्यात पाणी..

मंगळवेढा: मंगळवेढ्यातील खासगी क्लासेसला जाणाऱ्या सातवीतील विद्यार्थ्यांचा पास घरी राहिला व तिकिटासाठी पैसे नसल्यामुळे एसटी बसमधून थेट महामार्गावर उतविण्यात आल्याची घटना शनिवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास घडली. या प्रकारामुळे पालक, ग्रामस्थांमधून संताप व्यक्त होत आहे..माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.ब्रह्मपुरी (ता. मंगळवेढा) येथील प्रथमेश राहुल पाटील हा उदयसिंह मोहिते पाटील इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये सातवीत शिकत आहे. तो दररोज सायंकाळी खासगी क्लासेससाठी मंगळवेढ्याला ये-जा करतो. शनिवारी नेहमीप्रमाणे सायंकाळी पाच वाजता तो मंगळवेढा आगाराच्या सोलापूर-मंगळवेढा (क्रमांक ९४०५) या एसटीने प्रवास करत होता. ब्रह्मपुरीपासून काही अंतरावर बस आल्यानंतर वाहक तिकीट काढण्यासाठी आला..यावेळी प्रथमेशने बॅगमध्ये पास शोधला असता तो चुकून घरी राहिल्याचे लक्षात आले. घाबरलेल्या आवाजात त्याने वडिलांना फोन करण्याची विनंती केली. ''पप्पा पैसे देतील,'' असे तो वारंवार सांगत होता. मात्र, वाहकाने किंमत दिली नाही. चिमुकल्याचा विचार न करता सायंकाळी सुसाट वाहनांच्या गर्दीत बसचा दरवाजा उघडून त्याला महामार्गावर उतरवले. रस्त्यावरून जाणाऱ्या एका दुचाकीस्वाराला प्रथमेशने हात दाखवला. त्या व्यक्तीच्या मदतीने तो घरी पोचला. घरी आल्यानंतर त्याने घडलेला प्रकार सांगितला. हे ऐकून कुटुंबीय हादरून गेले. पालक राहुल पाटील यांनी संबंधित वाहकावर निलंबनाची कारवाईची मागणी केली आहे..पाच वाजता माझा मुलगा क्लासेसला जात होता. त्याचा पास विसरला होता. त्यांनी पप्पाला फोन लावा, अशी विनंती केली. बसमधील आजीला दया आली, पण वाहकाला दया आली नाही. सातवीतील मुलाला अल्पज्ञानी असतो. जर एखादा अनर्थ घडला असता तर कोणाला विचारायचे? इतर कोणत्याही विद्यार्थ्यावर अशी वेळ येऊ नये म्हणून त्या वाहकावर कारवाईची मागणी केली. एसटीचा पास व ओळखपत्र आज महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना दाखवले आहे. - राहुल पाटील, पालक, ब्रम्हपुरी.Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.पास शालेय शिक्षणासाठी असून सदर विद्यार्थी हा खासगी शिक्षणासाठी येत असल्याची माहिती आहे. पालकांची लेखी तक्रार प्राप्त झाली आहे. सदर एसटीच्या वाहकाने देखील जबाब दिला आहे. त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या विनंतीवरून सोडल्याचे सांगितले. याबाबतचा आपला अहवाल उद्या (ता. १२) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सादर करणार आहे.- शरद वाघमारे, सहायक वाहतूक अधीक्षक, मंगळवेढा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.