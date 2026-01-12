सोलापूर

धक्कादायक! एसटी बसचा पास विसरल्याने महामार्गावरच उतरवलं; पप्पांना फोन करा विनवणी, चिमुकल्याच्या डाेळ्यात पाणी..

ST bus Staff Misbehavior with Student: विद्यार्थ्याला महामार्गावर उतरवण्याची घटना; पालकांचा संताप
Child in Tears After ST Bus Staff Drops Him for Not Carrying Pass

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मंगळवेढा: मंगळवेढ्यातील खासगी क्लासेसला जाणाऱ्या सातवीतील विद्यार्थ्यांचा पास घरी राहिला व तिकिटासाठी पैसे नसल्यामुळे एसटी बसमधून थेट महामार्गावर उतविण्यात आल्याची घटना शनिवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास घडली. या प्रकारामुळे पालक, ग्रामस्थांमधून संताप व्यक्त होत आहे.

