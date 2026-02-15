सोलापूर

PM Kisan Update: माेठी बातमी! एक लाख ७२ हजार शेतकरी राहणार वंचित; पीएम किसान सन्मान निधी योजना, नेमकं काय कारण?

PM Kisan beneficiary list update Maharashtra: पीएम किसान सन्मान निधी: एक लाख ७२ हजार शेतकरी वंचित, हप्ता जमा होणार का?
Major Setback: Thousands of Farmers to Lose PM-Kisan Installment

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सोलापूर: पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या २२ वा हप्ता होळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या अथवा चौथ्या आठवड्यात हप्ता जमा होऊ शकतो. मात्र, सोलापूर जिल्ह्यातील सहा हजार १४० शेतकऱ्यांसह राज्यातील एक लाख ७२ हजार ३४८ शेतकऱ्यांनी बँक खाती आधारशी लिंक केलेली नाहीत. या शेतकऱ्यांच्या खात्यात पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा २२ वा हप्ता जमा होणार नाही.

