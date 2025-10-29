MLA Rajan Patil : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व भक्कम करू

मोहोळ - गेल्या दोन वर्षापासून संपूर्ण जिल्ह्यात गाजत असलेल्या मोहोळचे माजी आमदार राजन पाटील, माजी आमदार यशवंत माने यांचा भाजपा पक्ष प्रवेशाच्या चर्चेवर अखेर बुधवार ता. 29 ऑक्टोबर रोजी पडदा पडला असून, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथील भाजपा पक्ष कार्यालयात प्रवेश झाला..माजी आमदार पाटील यांच्या सोबत लोकनेते साखर कारखान्याचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील, सिनेट सदस्य अजिंक्यराणा पाटील, प्रकाश चवरे यांच्यासह अन्य कार्यकर्त्यांनी भाजपात प्रवेश केला. त्यांचे गळ्यात भाजपाचा स्कार्फ घालून प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण व पालकमंत्री गोरे यांनी स्वागत केले.या पक्ष प्रवेशामुळे तालुक्यासह जिल्ह्याच्या राजकारणाची समीकरणे बदलणार आहेत. दरम्यान येत्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपरिषद निवडणुकात भाजपचाच झेंडा फडकवू असा विश्वास माजी आमदार पाटील व माजी आमदार यशवंत माने यांनी व्यक्त केला..मोहोळचे माजी आमदार राजन पाटील व माजी आमदार यशवंत माने यांचे जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील यांच्यात विधानसभा निवडणुकी अगोदर पासून वितुष्ट आले होते. जाहीर कार्यक्रमात दोघे ही एकमेकांवर टीका करण्याची संधी सोडत नव्हते.सावळेश्वर, ता. मोहोळ येथील एका कार्यक्रमासाठी माजी आमदार पाटील यांनी भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांना आमंत्रित केले होते. त्या वेळेपासूनच माजी आमदार पाटील यांच्या भाजपा पक्ष प्रवेशाचे वारे जोरदार वाहू लागले..विधानसभा निवडणुकीत जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील यांनी माजी आमदार पाटील विरोधी गटाला एकत्र करून मोहोळ तालुका संघर्ष समिती गठित करून मोहोळ तालुक्याच्या विकासासाठी हजारो कोटीचा निधी आणणाऱ्या माजी आमदार यशवंत माने यांना पराभवाची चव चाखावयास लावली.खा. शरद पवार पक्षाचे राजू खरे आमदार झाले. एवढे होऊनही उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी उमेश पाटील यांच्यावर जिल्हाध्यक्षाची जबाबदारी सोपवली, त्यामुळे माजी आमदार पाटील यांचा स्वाभिमान दुखावला. त्यामुळे भाजप प्रवेशाचे निश्चित झाले होते, मात्र वेळ व दिवस ठरावयाचा होता..जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपरिषद निवडणुकीत कोणाची ताकद किती असणार आहे हे समजणार आहे. ही एक प्रकारची सत्वपरीक्षा असल्याची चर्चा तालुक्यात आहे.दरम्यान माजी आमदार राजन पाटील माजी आमदार यशवंत माने यांच्या बरोबर शिंदे सेनेचे नागनाथ क्षीरसागर व सोमेश क्षीरसागर यांनीही भाजपात पुन्हा प्रवेश केला. पक्ष प्रवेशानंतर बोलताना माजी आमदार राजन पाटील म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व भक्कम कसे होईल यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. तसेच भाजपाची ध्येयधोरणे सर्वसामान्य पर्यंत पोहोचविणार आहोत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.