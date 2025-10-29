सोलापूर

MLA Rajan Patil : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व भक्कम करू

गेल्या दोन वर्षापासून संपूर्ण जिल्ह्यात गाजत असलेल्या मोहोळचे माजी आमदार राजन पाटील यांचा भाजपा पक्ष प्रवेशाच्या चर्चेवर अखेर बुधवार ता. 29 ऑक्टोबर रोजी पडदा पडला.
former mla rajan patil

former mla rajan patil

sakal

राजकुमार शहा
Updated on

मोहोळ - गेल्या दोन वर्षापासून संपूर्ण जिल्ह्यात गाजत असलेल्या मोहोळचे माजी आमदार राजन पाटील, माजी आमदार यशवंत माने यांचा भाजपा पक्ष प्रवेशाच्या चर्चेवर अखेर बुधवार ता. 29 ऑक्टोबर रोजी पडदा पडला असून, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथील भाजपा पक्ष कार्यालयात प्रवेश झाला.

Loading content, please wait...
Bjp
mohol
MLA
PM Narendra Modi
entry
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com