Barshi Crime : अल्पवयीन मुलीला विवाहासाठी बंदुकीची धमकी; दोन मुलांसह आई-वडिलांवर विनयभंगासह पोक्सोचा गुन्हा दाखल

बार्शी - एका अल्पवयीन मुलीचा विवाह जमलेला असताना तरुणाने माझे तुझ्यावर प्रेम आहे, तू मला आवडते, असे म्हणून विनयभंग केला. हातावर गोंधवलेले तिचे नाव दाखवत, तु विवाह माझे सोबत कर, असे म्हटले तर त्याचे आई-वडिल, भावाने तिला बंदुकीची धमकी देऊन त्याचेशी बोल, असे सांगत दमदाटी केल्याप्रकरणी बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात चौघांविरोधात विनयभंगासह पोक्सोचा गुन्हा दाखल झाला आहे..तरुण गणेश शिंदे, आई सरला शिंदे, वडिल नंदू शिंदे, भाऊ ओम शिंदे अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. पिडित अल्पवयीन मुलीने पालकांसमवेत फिर्याद दाखल केली. ही घटना सोमवार (ता. १५) रोजी सायंकाळी सात वाजता घडली..फिर्यादीत म्हटले आहे की, माझा विवाह ठरला आहे, मी किराणा दुकानात वस्तू आणण्यासाठी गेले असताना गणेश शिंदे तेथे आला, माझा हात धरुन तू मला आवडते, मी तुझ्यावर प्रेम करतो, असे म्हणून लज्जास्पद वर्तन करुन त्याचे हातावर गोंदलेले नाव दाखवले..तु असे का करतो, मी घरी सांगेन, त्यावेळी त्याने कोणालाही सांग, तुझ्यावर प्रेम आहे, तुझ्याशी विवाह करणार, मी नकार देताच विवाह कर अन्यथा जमलेला विवाह मोडेन, तुझी बदनामी होईल, तुझ्या सासरच्या लोकांना सांगेन अशी धमकी दिली..यावेळी एका महिलेने माझा हात सोडवला. त्यानंतर गणेश शिंदे याची आई सरला शिंदे, भाऊ ओम शिंदे, वडिल नंदू शिंदे आले. मुलाशी का बोलत नाहीस, तू त्याचेशी बोल, अन्यथा तो बंदुक घेऊन येणार आहे. अशी धमकी त्यांनी दिली सहायक पोलिस निरीक्षक बाळासाहेब जाधव तपास करीत आहेत..