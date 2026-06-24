सोलापूर

Solapur News: ‘तुम्ही मला कसे बोलायचे ते शिकवू नका, नाहीतर ‘३५३’चा खोटा गुन्हा दाखल करेन; पोलिस अधिकाऱ्याची वकिलाला धमकी, सोलापुरात खळबळ!

Solapur Vijapur Naka police station lawyer dispute incident: सहायक पोलिस उपनिरीक्षकाकडून वकिलाला ‘३५३’चा खोटा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी; पोलिस ठाण्यातील गैरवर्तनावर शहरात संताप, कायदा व्यवसायिकांचा पोलिस आयुक्तांकडे धाव
Legal Row in Solapur Police Station: Officer Accused of Threatening Advocate

Legal Row in Solapur Police Station: Officer Accused of Threatening Advocate

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर : येथील ए. जी. मल्टिकार डिलरशीप ॲण्ड कॅब सर्व्हिस कंपनीचे विधी सल्लागार म्हणून ॲड. आशुतोष शिंदे विजापूर नाका पोलिस ठाण्यात गेले होते. त्यावेळी ‘माझी ओळख करून देऊन कृपया तक्रारीचे स्वरूप सांगावे,’ अशी विनंती त्यांनी सहायक पोलिस उपनिरीक्षक लालसिंग राठोड यांच्याकडे केली. मात्र, ‘तुला माहिती नसेल तर उठ, बाहेर जा,’ असे ते मोठ्या आवाजात बोलले.

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