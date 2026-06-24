Solapur News: ‘तुम्ही मला कसे बोलायचे ते शिकवू नका, नाहीतर ‘३५३’चा खोटा गुन्हा दाखल करेन; पोलिस अधिकाऱ्याची वकिलाला धमकी, सोलापुरात खळबळ!

सोलापूर : येथील ए. जी. मल्टिकार डिलरशीप ॲण्ड कॅब सर्व्हिस कंपनीचे विधी सल्लागार म्हणून ॲड. आशुतोष शिंदे विजापूर नाका पोलिस ठाण्यात गेले होते. त्यावेळी ‘माझी ओळख करून देऊन कृपया तक्रारीचे स्वरूप सांगावे,’ अशी विनंती त्यांनी सहायक पोलिस उपनिरीक्षक लालसिंग राठोड यांच्याकडे केली. मात्र, ‘तुला माहिती नसेल तर उठ, बाहेर जा,’ असे ते मोठ्या आवाजात बोलले. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.त्यानंतर ‘आपण वकिलास अशाप्रकारे बोलू शकत नाही,’ असे म्हणालो असता त्यांनी, ‘हे पोलिस स्टेशन आहे, तुमचे कोर्ट नाही. तुम्ही मला कसे बोलायचे ते शिकवू नका, अन्यथा तुमच्याविरुद्ध ॲड. मंद्रूपकर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला तसा ‘३५३’चा गुन्हा दाखल करू,’ अशी धमकी दिल्याची तक्रार ॲड. शिंदे यांनी पोलिस आयुक्तांकडे केली आहे..ए. जी. मल्टिकार डिलरशीप ॲण्ड कॅब सर्व्हिस कंपनीचे मालक अमासिद्ध बाबूराव गड्डी यांना विजापूर नाका पोलिस ठाण्यातील सहायक पोलिस उपनिरीक्षक लालसिंग राठोड यांनी फोन केला. ‘तुमच्याविरुद्ध तक्रार असून, पोलिस ठाण्यात येऊन भेटा,’ असे ते म्हणाले. मालकाच्या सांगण्यावरून कंपनीचे विधी सल्लागार ॲड. शिंदे पोलिस ठाण्यात गेले. त्याठिकाणी राठोड यांनी जे बोलले, त्याबद्दल त्यांनी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दादासाहेब गायकवाड यांना सांगितले. पण, त्यांनीही त्याची दखल न घेता, ‘तुम्हाला जे करायचे ते करा. तुम्हाला कुठल्या वरिष्ठांकडे तक्रार करायची असेल, ती करा,’ असे फटकारले..\rयामुळे माझा वकील म्हणून अपमान झाला असून, व्यावसायिक कर्तव्यपालनात अडथळा निर्माण झाला आहे. कोणत्याही कायदेशीर आधाराशिवाय माझ्याविरुद्ध कलम ३५३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देण्यात आली. ही घटना पोलिस ठाणे परिसरात घडली असून, वस्तुस्थितीच्या पडताळणीसाठी तेथील सीसीटीव्ही फुटेज जतन करून ठेवावे. दोन्ही अधिकाऱ्यांची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...चौकशी अहवालाची प्रत मला उपलब्ध करून द्यावी. भविष्यात कोणत्याही नागरिकास अशी वागणूक दिली जाणार नाही, अशा सूचना कराव्यात. तसेच, दोन्ही अधिकाऱ्यांनी लेखी स्वरूपात माफीनामा द्यावा, अशा मागण्या ॲड. शिंदे यांनी पोलिस आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केल्या आहेत. यावेळी ॲड. बाबासाहेब जाधव, ॲड. मीरा सिंग, ॲड. अंजली बाबरे आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.