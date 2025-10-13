सोलापूर

धक्कादायक घटना! 'झोपेत बेडवरून पडल्याने पोलिस अंमलदाराचा मृत्यू; साेलापूर शहरातील घटना, कुटुंबीयांचा आक्राेश..

Sad Incident in Solapur: पहाटे पाचच्या सुमारास झोपेतच बेडवरून पडले. त्यांना डोक्यामागील बाजूस जबर मार लागला. त्यानंतर त्यांना उलटी झाली. त्यांना तातडीने उपचारासाठी अश्विनी हॉस्पिटल येथे पहाटे साडेपाचच्या सुमारास दाखल केले.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : शहर पोलिस दलातील वाहतूक पोलिस अंमलदार संभाजी शिवाजी दोलतोडे (वय ३२, रा. अरविंद धाम, पोलिस वसाहत सोलापूर) यांचा बेडवरून पडल्याने मृत्यू झाला आहे. त्यांच्या मृतदेहाच्या उत्तरीय तपासणीत ही बाब समोर आली आहे.

