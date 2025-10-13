धक्कादायक घटना! 'झोपेत बेडवरून पडल्याने पोलिस अंमलदाराचा मृत्यू; साेलापूर शहरातील घटना, कुटुंबीयांचा आक्राेश..

सोलापूर : शहर पोलिस दलातील वाहतूक पोलिस अंमलदार संभाजी शिवाजी दोलतोडे (वय ३२, रा. अरविंद धाम, पोलिस वसाहत सोलापूर) यांचा बेडवरून पडल्याने मृत्यू झाला आहे. त्यांच्या मृतदेहाच्या उत्तरीय तपासणीत ही बाब समोर आली आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.पोलिस नाईक चव्हाण यांनी समक्ष कळविले की, १२ ऑक्टोबर रोजी फौजदार चावडी पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत दाखल झाले आहे. त्यांच्या पत्नीने सांगितले की ते बेडवर झोपले होते. पहाटे पाचच्या सुमारास झोपेतच बेडवरून पडले. त्यांना डोक्यामागील बाजूस जबर मार लागला. त्यानंतर त्यांना उलटी झाली. त्यांना तातडीने उपचारासाठी अश्विनी हॉस्पिटल येथे पहाटे साडेपाचच्या सुमारास दाखल केले. .त्यावेळी डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. मृतदेहाची उत्तरीय तपासणी झाली असून अंत्यविधीसाठी मृतदेह त्यांच्या नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यांच्या अशा अचानक जाण्याने पोलिस दलातील त्यांच्या मित्रांनाही धक्का बसला आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .मृत अंमलदार खेळाडू; कुटुंबाचा भार त्यांच्यावरचमृत पोलिस अंमलदार संभाजी दोलतोडे यांचे मूळगाव उपळाई खुर्द (ता. माढा) हे आहे. गोळा व थाळीफेक या खेळात ते अव्वल होते. व्यसन नसलेले संभाजी पोलिसांच्या आरोग्य तपासणीत स्वत:ला कोणताही आजार (बीपी, शुगर) नसल्याने ते आरोग्य तपासणी देखील करत नव्हते. कुटुंबाची संपूर्ण जबाबदारी त्यांच्यावरच होती. त्यांना दीड वर्षाची मुलगी व सहा वर्षांचा मुलगा आहे. त्यांच्या अचानक जाण्याने दोलतोडे कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. अंत्यविधीसाठी दोलतोडे यांच्या गावी मोठी गर्दी होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.