सोलापूर

Solapur Crime: भोगावच्या सुखसागर ऑर्केस्ट्रा बारवर छापा! पोलिस अधीक्षकांच्या विशेष पथकाची कारवाई; २६ ग्राहकांसह १५ बारबाला आढळल्या

Police Raid Sukh Sagar Orchestra Bar in Bhogav: सुखसागर ऑर्केस्ट्रा बारवर मध्यरात्री धडक छापा; २६ ग्राहक, १५ बारबाला ताब्यात, २८ लाखांहून अधिक मुद्देमाल जप्त
Police Action at Sukh Sagar Orchestra Bar in Bhogav Special Team Finds 26 Customers and 15 Female Bar Workers During Raid

Police Action at Sukh Sagar Orchestra Bar in Bhogav Special Team Finds 26 Customers and 15 Female Bar Workers During Raid

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: भोगाव (ता. उत्तर सोलापूर) येथील सुखसागर ऑर्केस्ट्रा बारवर पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांच्या विशेष पथकाने छापा टाकला. यावेळी बारमध्ये २६ ग्राहक आणि १५ बारबाला आढळल्या. पोलिसांनी रोकड, मोबाईल आणि वाहने असा एकूण २८ लाख २५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.

Loading content, please wait...
crime
Police Raid
district
Solapur
Marathi News Esakal
www.esakal.com