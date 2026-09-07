Solapur Crime: भोगावच्या सुखसागर ऑर्केस्ट्रा बारवर छापा! पोलिस अधीक्षकांच्या विशेष पथकाची कारवाई; २६ ग्राहकांसह १५ बारबाला आढळल्या

सोलापूर: भोगाव (ता. उत्तर सोलापूर) येथील सुखसागर ऑर्केस्ट्रा बारवर पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांच्या विशेष पथकाने छापा टाकला. यावेळी बारमध्ये २६ ग्राहक आणि १५ बारबाला आढळल्या. पोलिसांनी रोकड, मोबाईल आणि वाहने असा एकूण २८ लाख २५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...भोगाव येथील सुखसागर ऑर्केस्ट्रा बारमध्ये बारबाला अश्लील व बीभत्स पद्धतीने मराठी व हिंदी गाण्यांवर नृत्य करत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यावरून पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अपर पोलिस अधीक्षक विजय कबाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली परिवीक्षाधीन अधिकारी गणेश शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने शनिवारी (ता. ५) मध्यरात्री साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास छापा टाकला. .पोलिसांनी बारमध्ये प्रवेश केल्यानंतर गाणी बंद करून दरवाजा बंद केला. छापा टाकल्याची माहिती देत सर्वांना जागेवर बसण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी बारबालांवर काही तरुण नोटा उधळत त्यांच्याशी लगट करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. १५ बारबालांपैकी बहुतेक तरुणी परराज्यातील असल्याचेही पोलिसांनी सांगितले. या कारवाईत २६ ग्राहकांवर कारवाई करण्यात आली असून, बार चालकाविरुद्ध सोलापूर तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई परिवीक्षाधीन अधिकारी गणेश शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक श्वेता चव्हाण, विश्वजीत भोसले, शारदा घोळवे, प्रवीण जर्दे, पोलिस हवालदार प्रवीण वाळके, नीलेश जानकर, आदित्य कांबळे, अनिल पवार यांच्या पथकाने केली..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.ऑर्केस्ट्रा बारचा परवाना रद्द करण्याचा प्रस्ताव भोगाव येथील ऑर्केस्ट्रा बार मिथुन सुरेश राठोड यांच्या मालकीचा असून, त्यांनी करार करून तो उदय शंकर रूपनर यांना चालविण्यास दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले. दरम्यान, पोलिस अधीक्षकांनी सुखसागर ऑर्केस्ट्रा बारचा परवाना रद्द करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला आहे. आगामी काही दिवसांत यासंदर्भातील आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांकडून निघतील, असे पोलिस सूत्रांनी सांगितले..\r‘साहेब, आम्हाला सोडा...’ छाप्याच्या वेळी बारमध्ये २६ ग्राहक होते. त्यात काही तरुण, छोटे व्यावसायिक, मंडळांचे पदाधिकारी तसेच गावांमधील पुढारी असल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले. यातील अनेकजण ‘साहेब, आम्हाला सोडा, आम्ही पहिल्यांदाच आलो, ’ अशी विनवणी करीत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.