Solapur politics : साेलापूर भाजप कार्यकारिणीत समतोल; मनीष देशमुखांना वगळले, नुकताच पक्षप्रवेश झालेल्या राजन पाटील समर्थकाला संधी..

सोलापूर: भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण यांनी सोलापूर पूर्वची जिल्हा कार्यकारिणी सोमवारी (ता. ३) जाहीर केली. काहीजणांच्या पक्षप्रवेशावरून संघर्ष सुरू असताना या कार्यकारिणीत समतोल साधला असला तरी आमदार सुभाष देशमुख यांचे पुत्र मनीष देशमुख यांना यातून वगळले असून युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्षपद सचिन कल्याणशेट्टी तर ओबीसी मोर्चाचे जिल्हाध्यक्षपद शहाजी पवार गटाला देण्यात आले आहे. तर नुकतेच पक्षात आलेले राजन पाटील गटालाही संधी मिळाली आहे. दोन आघाड्यांसह तीन सरचिटणीस, नऊ उपाध्यक्ष, आठ चिटणीस, एका कोषाध्यक्षासह ६२ सदस्य अशा एकूण ८४ जणांची कार्यकारिणी जिल्हाध्यक्ष चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केली. भाजयुमोच्या जिल्हाध्यक्षपदी दर्गनहळ्ळीचे (ता. दक्षिण सोलापूर) महेश बिराजदार तर ओबीसी मोर्चाच्या जिल्हाध्यक्षपदी कारंब्याचे (उत्तर सोलापूर) विनायक सुतार यांना संधी दिली आहे.हविनाळे, नरसगोंडे सदस्यपदीमागच्या कार्यकारिणीतील सरचिटणीस मनीष देशमुख यांना यावेळेस संधी दिली नाही. मात्र, आमदार देशमुख गटाच्या प्रभावती पाटील, राम जाधव यांना उपाध्यक्ष, यतीन शहा यांना चिटणीस, ज्येष्ठ नेते डॉ. चनगोंडा हविनाळे, भीमाशंकर नरसगोंडे, रमेश आसबे, अमोल कारंडे यांना सदस्यपदी संधी दिली आहे. सोलापूर दक्षिणचा ७० टक्के भाग शहरात तर ३० टक्के ग्रामीणमध्ये आहे. दिलीप माने यांच्या प्रवेशाचा विषय माझ्या अखत्यारीत नसल्याचे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.वाघमारे, शहा यांना पुन्हा संधीसंघटनदृष्ट्या महत्त्वाच्या सरचिटणीस पदावर मोहोळचे विकास वाघमारे व चिटणीसपदी ''दक्षिण''चे यतीन शहा या तरुण चेहऱ्यांना पुन्हा संधी दिली आहे. मागील जिल्हाध्यक्ष, आमदार कल्याणशेट्टी यांच्या कार्यकारिणीत दोघेही त्या पदांवर होते. तर सरचिटणीसपदी अक्कलकोटमधून प्रदीप पाटील, मंगळवेढ्यातून संतोष मोगले यांना संधी दिली आहे. तर हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते कासेगावचे सरपंच यशपाल वाडकर यांची चिटणीसपदी तर राजन पाटील समर्थक प्रकाश चवरे यांची उपाध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. तसेच आमदार विजयकुमार देशमुख समर्थक गणेश भोसले यांचीही चिटणीसपदी संधी दिली आहे.निवडणुका स्वबळावर लढणारआगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका भाजप स्वबळावर लढणार आहे. कार्यकारिणीतील शिलेदारांसह पक्षाचा विचार शेवटच्या घटकापर्यंत पोचवू. आता पदावर नसलेल्या कार्यकर्त्यांनी लेटर हेड, वाहनांवर त्याचा वापर करू नये. शिस्तभंग केल्यास कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हाध्यक्ष चव्हाण यांनी दिला.कल्याणशेट्टी समर्थक २२ जणकार्यकारिणीत भाजयुमो, ओबीसी मोर्चा जिल्हाध्यक्ष पदासह एकूण सर्वाधिक २२ जण आमदार कल्याणशेट्टी गटाचे आहेत. कल्याणशेट्टी समर्थकांची संख्या अन्य तालुक्यांच्या तुलनेत जास्त आहेत. त्यांच्या मतदारसंघातील ग्रामीण भाग सर्वाधिक व दोन तालुक्यात विभागल्याचाही तो परिणाम आहे.महिलासह अन्य आघाड्यांची प्रतीक्षामहिला मोर्चासह अन्य आघाड्याच्या जिल्हाध्यक्षपदे जाहीर केली नाहीत. त्यामुळे त्यासाठी इच्छुकांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. ही पदे लवकरच जाहीर करू, असे चव्हाण म्हणाले.कार्यकारिणीत यांचा समावेशउपाध्यक्ष ः मोतीराम राठोड, राम जाधव, रामचंद्र होनराव, प्रणव परिचारक, प्रकाश चवरे, सोनाली गवळी, प्रभावती पाटील, पिंटू राऊत, बापू गोडसे. चिटणीस ः यतीन शहा, गणेश भोसले, गणेश अधटराव, महेश सोहनी, सुनील डोंबे, सुनील थोरबोले, अमोल कारंडे, यशपाल वाडकर. कोषाध्यक्ष ः विश्वास चव्हाण.